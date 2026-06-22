Varnostniki preprečili oster obračun

Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA so varnostniki na tekmi 2. kola skupinskega dela svetovnega prvenstva med Belgijo in Iranom preprečili vdor navijača na zelenico. Kasneje so poročali tudi o fizičnih obračunih med varnostniki in navijači, a za zdaj pod nepojasnjenimi okoliščinami.

Mednarodna nogometna zveza Fifa je v izjavi za javnost sporočila, da so varnostniki preprečili vdor na zelenico v Los Angelesu, kjer sta se v skupini G brez golov razšli Belgija in Iran. Sodeč po fotografijah je skušal moški, ki je bil oblečen v majico nekdanje iranske zastave, prodreti na zelenico, a so mu to varnostniki preprečili. Osebje, ki skrbi za varnost, je moralo posredovati tudi na tribunah stadiona, a okoliščin Fifa, ta je zaprosila za dodatne informacije očividcev, zaenkrat še ni pojasnila.

Iranska udeležba na svetovnem prvenstvu je že tedne pod drobnogledom tudi zaradi političnih vprašanj in konflikta med ZDA in Iranom. Iranska nogometna reprezentanca pa je morala svoj pripravljalni tabor preseliti iz Arizone v Mehiko. Za celotno iransko odpravo pa pri vstopu v in izstopu iz ZDA veljajo strožje omejitve, kot piše DPA.

Iranci so nezadovoljni z dosedanjo obravnavo na svetovnem prvenstvu, reprezentanca pa bo zato pri Fifi vložila uradno pritožbo zaradi potovalnih omejitev, je izjavo tiskovnega predstavnika Iranske nogometne zveze pred dnevi navedla francoska tiskovna agencija AFP.