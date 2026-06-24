Ognjeni po tesni zmagi spet zadihali, Modrić do prestižnega jubileja

Hrvaška je v drugem krogu svetovnega prvenstva v Torontu prišla do nujno potrebne zmage. Proti Panami se je dolgo mučila, nato pa jo je v 54. minuti rešil Ante Budimir za končnih 1:0. Zmaga je imela posebno težo tudi za Luko Modrića, ki je v dresu ognjenih odigral jubilejno 200. tekmo.

Ena poteza je prelomila večer

Varovanci Zlatka Dalića so proti disciplinirani in hitri Panami v prvem polčasu zaman iskali pravi ritem. Srednjeameričani so se postavili čvrsto, potrpežljivo prežali na protinapade in bili celo bliže uvodnemu zadetku. Hrvate je rešil Dominik Livaković, ki je po poskusu Joséja Luisa Rodrígueza žogo preusmeril v prečko.

Ante Budimir je z odločilnim zadetkom sprožil veliko slavje v hrvaškem taboru. FOTO: John E. Sokolowski/Reuters

Dalić je ob polčasu odgovoril z menjavama ter v igro poslal Andreja Kramarića in Budimirja. Poteza se mu je hitro obrestovala. Marco Pašalić je z domiselno podajo zaposlil Josipa Stanišića, ta je prodrl po desni strani in poslal natančen predložek na drugo vratnico. Budimir je bil na pravem mestu in zadel za vodstvo Hrvatov.

Panama se je po prejetem zadetku razživela ter v 68. minuti močno pritisnila. Carlos Harvey je po predložku z glavo meril proti mreži, Livaković pa je žogo s konicami prstov preusmeril čez prečko.

Hrvatom se je nato odprl prostor za protinapade, toda Marco Pašalić ni izkoristil priložnosti za mirnejši zaključek tekme. Panama je pritiskala vse do zadnjih minut, toda Hrvaška je prednost vendarle obdržala.

Kljub številnim priložnostim Panama ni uspela premagati Dominika Livakovića. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Poseben večer za kapetana Hrvaške

Hrvaška je s prvimi tremi točkami ostala v igri za napredovanje. V skupini L je zdaj tretja, v soboto pa jo v Philadelphii čaka zahteven obračun z Gano.

V ospredju večera je bil tudi 40-letni Modrić, ki je kot četrti nogometaš dosegel mejo 200 nastopov za reprezentanco. Soigralci so ga po tekmi dvignili v zrak in mu pripravili posebno slavje.

»Luka je pri 40 letih odigral odlično tekmo in ekipo vodil do zmage. V zgodovino bo šel kot največji hrvaški nogometaš vseh časov,« se je kapetanu poklonil Dalić.

Selektor je kljub zmagi priznal, da predstava njegovih varovancev ni bila na želeni ravni. »Nisem zadovoljen z igro, še posebej s prvim polčasom,« je poudaril in dodal, da bodo morali Hrvati pred tekmo z Gano izboljšati zbranost ter obrambno igro.

Budimir je po prvem golu na svetovnih prvenstvih pogled usmeril proti nadaljevanju turnirja. »Pomembno je, da smo začeli zmagovati. Iz te tekme moramo potegniti prave nauke in graditi naprej,« je dejal.

Panama je po drugem porazu ostala brez točke in brez možnosti za napredovanje.