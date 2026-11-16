Včeraj po taktih Tošeta Proeskega, danes v Cesarjevem ritmu

Strnjeni format nogometne jeseni, ki je prinesel šest tekem v manj kot mesecu dni, je bil pravšnji za grajenje nogometne evforije, ki je oplazila tudi Slovenijo. Oktobrski dosežki reprezentance še niso pozabljeni, po uspešnem nadaljevanju v Ljudskem vrtu pa danes ob 20.45 v Areni Toše Proeski čaka zadnje dejanje reprezentančnega leta. Nagrada za minulo delo je dejstvo, da ima Slovenija vse v svojih rokah, toda v Skopju za potrditev drugega mesta potrebuje zmago. V nasprotnem primeru selektorju Boštjanu Cesarju in igralcem načrte še lahko prekrižajo Škoti, ki za zadnjo tekmo lige narodov premorejo več tekmovalnega motiva od Švicarjev, ki so svojo nalogo opravili brezhibno. Pogled na lestvico skupine B1 je razveseljiv, Švicarji so edini točki oddali prav v Mariboru in jih imajo 13, sledi ...