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Nogomet

Včeraj po taktih Tošeta Proeskega, danes v Cesarjevem ritmu

Slovenska reprezentanca lahko v Severni Makedoniji potrdi dobro jesen in uspešno sezono v ligi narodov. Na mizi tudi preboj v elitno skupino.
SevMakedonija_Slovenija_postavi
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SevMakedonija_Slovenija_postavi
Nejc Grilc
16. 11. 2026 | 05:00
4:29
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Strnjeni format nogometne jeseni, ki je prinesel šest tekem v manj kot mesecu dni, je bil pravšnji za grajenje nogometne evforije, ki je oplazila tudi Slovenijo. Oktobrski dosežki reprezentance še niso pozabljeni, po uspešnem nadaljevanju v Ljudskem vrtu pa danes ob 20.45 v Areni Toše Proeski čaka zadnje dejanje reprezentančnega leta. Nagrada za minulo delo je dejstvo, da ima Slovenija vse v svojih rokah, toda v Skopju za potrditev drugega mesta potrebuje zmago. V nasprotnem primeru selektorju Boštjanu Cesarju in igralcem načrte še lahko prekrižajo Škoti, ki za zadnjo tekmo lige narodov premorejo več tekmovalnega motiva od Švicarjev, ki so svojo nalogo opravili brezhibno. Pogled na lestvico skupine B1 je razveseljiv, Švicarji so edini točki oddali prav v Mariboru in jih imajo 13, sledi ...

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NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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