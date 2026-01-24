  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Več držav razmišlja o bojkotu nogometnega SP

    Pozivi k bojkotu SP 2026 se vrstijo, nogometne zveze so na preizkušnji zaradi Trumpove politike in vizumskih omejitev.
    Predsednik FIFA Gianni Infantino je pred vsemi novimi napetostmi Donaldu Trumpu izročil nagrado za mir FIFA. FOTO: Amber Searls/Reuters
    Galerija
    Predsednik FIFA Gianni Infantino je pred vsemi novimi napetostmi Donaldu Trumpu izročil nagrado za mir FIFA. FOTO: Amber Searls/Reuters
    R. I.
    24. 1. 2026 | 16:12
    24. 1. 2026 | 16:25
    4:40
    A+A-

    Pozivi k bojkotu svetovnega prvenstva v nogometu 2026, ki bo potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki, so postali ena ključnih tem, ki se vztrajno pojavljajo v športnih in političnih debatah po Evropi. Naraščajoče napetosti med ZDA in evropskimi zavezniškimi državami, predvsem zaradi Trumpove politike glede Grenlandije in širše geopolitične dinamike, pa tudi vizumske omejitve, ki zadevajo državljane nekaterih držav, neposredno vplivajo na športne odnose in športne dogodke.

    Oke Göttlich, predsednik nemškega nogometnega kluba St. Pauli in podpredsednik Nemške nogometne zveze (DFB), je pred kratkim po poročanju Politica izrazil zaskrbljenost zaradi Trumpove politike in v pogovoru za nemške medije pozval k resni razpravi o bojkotu svetovnega prvenstva v nogometu 2026.

    Göttlich je dejal, da je trenutni politični trenutek primerljiv s bojkoti olimpijskih iger v 80. letih, ko so države zaradi političnih razlogov zavrnile sodelovanje v nekaterih športnih tekmovanjih. Po njegovem mnenju so nevarnosti, ki izhajajo iz trenutne ameriške administracije, večje, kar bi moralo spodbuditi športne organizacije, da pretehtajo, ali naj sodelujejo v športnih dogodkih, ki jih gosti država, ki zavrača mednarodne zavezništva.

    Göttlich ni osamljen v svojih mislih. V zadnjih tednih so se v Evropi začeli pojavljati številni pozivi k bojkotu, vendar pa so odzivi nogometnih zvez in držav različni. Francija je hitro zavrnila idejo, trdeč, da mora šport ostati ločen od politike, in da se mora v največji meri izogniti vplivu mednarodnih napetosti. Podobno je tudi večina drugih evropskih nogometnih organizacij, ki menijo, da bi bojkot imel negativen vpliv na igralce, navijače in samo naravo tekmovanja.

    To pa ne pomeni, da se je Evropa povsem odpovedala razpravam o političnih vidikih športa. Posamezni funkcionarji, kot je Lise Klaveness, predsednica nogometne zveze Norveške, so že pred tem večkrat opozorili na vprašanja človekovih pravic v zvezi s športnimi dogodki, ki jih gosti vprašljive države.

    Težave za nogometne delegacije

    Enako pomembno vprašanje, ki zadeva prihodnost SP 2026, so vizumske omejitve, ki jih je ameriška administracija uvedla za državljane 75 držav, med njimi tudi za nekatere nogometne reprezentance, ki se bodo udeležile svetovnega prvenstva. Iranska nogometna zveza je že izrazila svojo zaskrbljenost, saj njeni predstavniki morda ne bodo mogli vstopiti v ZDA, kar bi ogrozilo njihovo udeležbo na dogodku. Takšne omejitve, ki jih uvaja ZDA, so deležne številnih kritik, saj vplivajo ne le na nogometaše, ampak tudi na vse, ki so vključeni v organizacijo dogodka, vključno z uradniki, novinarji in navijači.

    Poleg tega se v nogometnih krogih pojavljajo neformalni pozivi, da bi FIFA kot organizator dogodka morala izpostaviti te nepravične omejitve in zahtevati, da morajo biti države in njihove delegacije enakopravne pri sodelovanju. Zaskrbljenost, da bi šele zdaj uvedeni vizumski ukrepi postali trajna ovira, dodatno stopnjuje napetosti med športom in politiko.

    Nogomet ali geopolitika

    FIFA, kot organizacija, ki bo odgovorna za izvedbo prvenstva, se doslej ni postavila na stran nobene od strani. Gianni Infantino, predsednik FIFA, je večkrat poudaril, da je nogomet apolitičen in da organizacija ne bo vmešavala v politična vprašanja. Kljub temu pa so se pojavljali klici, da bi FIFA morala obravnavati vpliv politike na športne dogodke, predvsem v luči razprav o preteklih primerih, kot je izključitev Izraela iz nekaterih mednarodnih tekmovanj.

    Za zdaj ni jasnega stališča, ali bo FIFA ali druge organizacije sprejele kakšne ukrepe glede vprašanj, povezanih s vizumsko politiko ali političnimi napetostmi. Vendar pa ni mogoče prezreti naraščajočih pritiskov, ki prihajajo iz različnih smeri, saj se vprašanje o prepletu politike in športa vedno bolj postavlja pred vodstvene institucije v svetu nogometa.

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Dobri nameni

    Župan na svojo roko prenovil kapelico, obsojen na pogojno kazen

    Sodnica je Franciju Vovku izrekla leto in dva meseca pogojnega zapora s preizkusno dobo treh let.
    Gordana Stojiljković 22. 1. 2026 | 20:23
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Prevc: Bitka se je zdaj razplamtela, Kraft obupan: Domen nas je uničil

    Domen Prevc prepričljivo vodi po prvih dveh serijah na 29. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Oberstdorfu. V zelo dobrem položaju tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Grčija, nafta in zemeljski plin

    Naftne vrtine bodo vidne s plaže: Ustaviti jih moramo, preden bodo uničili otok

    Grčija v popolni tišini postaja oaza za ameriška naftno-plinska podjetja in središče novega monopolnega energetskega prevzema evropskega trga.
    Boštjan Videmšek 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    So slučaji, za katere je bolje varčevati

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    Več iz teme

    FifaZDAnogometGianni InfantinoprotestiBojkot

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Tenis
    Srb za zgodovino

    Novak Đoković postavil nov mejnik, v Melbournu že do 400. zmage

    Znani udeleženci osmine finala teniškega turnirja za veliki slam odprtega prvenstva Avstralije. Zmagovalec 24. velikih turnirjev skoraj zadel pobiralko žogic.
    24. 1. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Pomisleki

    Več držav razmišlja o bojkotu nogometnega SP

    Pozivi k bojkotu SP 2026 se vrstijo, nogometne zveze so na preizkušnji zaradi Trumpove politike in vizumskih omejitev.
    24. 1. 2026 | 16:12
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

    Ne Zorman, Janc ali Makuc, ve se, kdo je najboljši med Slovenci

    V rokometni reprezentanci vlada pozitivno vzdušje v pričakovanju nedeljske tekme z Madžarsko na evropskem prvenstvu. Fantje si na različne načine krajšajo čas.
    Peter Zalokar 24. 1. 2026 | 15:58
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Sara Hector je odbila ameriški napad

    Švedinja je bila zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal, ki ga gosti v Špindleruvem mlynun na Češkem. Slovenki Ana Bucik Jogan in Nika Tomšič brez finala.
    24. 1. 2026 | 15:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga Nba

    Luka Dončić se drugič po menjavi vrača v Dallas

    Košarkarje Los Angeles Lakers v noči na nedeljo čaka razburljiv dvoboj z Dallas Mavericks. Luka Dončić in ekipa niso v blesteči formi.
    24. 1. 2026 | 14:17
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EHF euro 2026

    Ne Zorman, Janc ali Makuc, ve se, kdo je najboljši med Slovenci

    V rokometni reprezentanci vlada pozitivno vzdušje v pričakovanju nedeljske tekme z Madžarsko na evropskem prvenstvu. Fantje si na različne načine krajšajo čas.
    Peter Zalokar 24. 1. 2026 | 15:58
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Sara Hector je odbila ameriški napad

    Švedinja je bila zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal, ki ga gosti v Špindleruvem mlynun na Češkem. Slovenki Ana Bucik Jogan in Nika Tomšič brez finala.
    24. 1. 2026 | 15:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga Nba

    Luka Dončić se drugič po menjavi vrača v Dallas

    Košarkarje Los Angeles Lakers v noči na nedeljo čaka razburljiv dvoboj z Dallas Mavericks. Luka Dončić in ekipa niso v blesteči formi.
    24. 1. 2026 | 14:17
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo