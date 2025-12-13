Več kot pet milijonov zahtevkov za vstopnice mundiala v Ameriki

Mednarodna nogometna zveza Fifa je sporočila, da je v prvih 24 urah po odprtju tretje faze prodaje vstopnic za svetovno prvenstvo 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki dobila pet milijonov zahtevkov za vstopnice iz več kot 200 držav.

Čeprav navijači tarnajo nad predragimi vstopnicami za mundial, pa število zahtevkov zanje ne pojema. Prek spletne strani fifa.com/tickets so ljubitelji nogometa iz več kot 200 držav poslali pet milijonov zahtevkov za vstopnice za prvi mundial z 48 reprezentancami, ki bo med 11. junijem in 19. julijem 2026.

Prve številke kažejo, da je največ zanimanja v skupinskem delu za tekmo Kolumbija - Portugalska, ki bo v Miamiju 27. junija, sledijo pa še Brazilija – Maroko 13. junija v New Yorku, Mehika – Južna Koreja v Guadalajari 18. junija, Ekvador – Nemčija v New Yorku 25. junija in Škotska – Brazilija v Miamiju 24. junija.

Po številu zahtevkov prednjačijo navijači iz držav gostiteljic ter Kolumbije, Anglije, Ekvadorja, Brazilije, Argentine, Škotske, Nemčije, Avstralije, Francije in Paname.

Tretja prodajna faza traja do 13. januarja do 17.00 po srednjeevropskem času. Čas, kdaj navijači oddajo zahtevek, ni pomemben, saj bodo vsi udeleženi v žreb.