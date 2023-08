Večer, ko na tribunah uživata tudi Luka Dončić in Pero Lovšin

V nadaljevanju preberite:

Torkov večer bo za nogometno Ljubljano ostal v posebnem spominu. S katerimi tekmami so mnogi med 10.000 gledalci primerjali Olimpijino predstavo proti Ludogorcu? Kako se je slovenska metropola za en dan približala Münchnu, Milanu, Dunaju in Zagrebu? Kako je bilo v mestu na dan tekme in kako na častni tribuni?