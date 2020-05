FOTO:Večer, ko se je v prah sesula Cruyffova dinastija

Ljubljana - Osemnajstega maja 1994 je bil lep pomladni dan v Atenah. Večer se je spremenil v nočno moro za nogometaše Barcelone. Njihov trener Johan Cruyff je bil prepričan, da ne more izgubiti. Ravno zato je izgubil. In to kar z 0:4. Sanje o sanjskem moštvu, ki naj bi postalo nesmrtno, so bile razbite. Milan je odigral eno najboljših tekem v zgodovini finalov lige prvakov.Cruyff je navijačem obljubil, da bo končal Milanovo prevlado. Milan je končal njeno. Štirje zaporedni naslovi španskega prvaka in prvi evropski naslov (1992) so izpuhteli v nič. Po katastrofi v Atenah Barcelona pod Cruyffom ni osvojila ničesar več. ...