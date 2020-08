Drevi so na sporedu še zadnje tekme v italijanskem nogometnem prvenstvu. Večer bo še posebej zanimiv za, nekdanjega aduta Aluminija, Domžal in Rostova, saj se bo z Leccejem poskusil ogniti izpadu. Pred dvobojem s Parmo je njegovo moštvo 18. na lestvici med 20 klubi, za obstanek pa bi moralo prehiteti Genoo, ki ima točko več in se bo za konec pomerilo z Verono. Brescia in SPAL sta se že poslovila.