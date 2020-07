Večer prinaša tekmi Real Madrida in Sportinga

Ljubljana

Šporar v akciji

Andraž Šporar bo skušal zatresti mrežo Santa Clare. FOTO: Reuters

- Nogometni koronapetek v tujih prvenstvih je tokrat manj pester, navijači Real Madrida si obetajo, da bo zasedbapremagala Alaves in se Barceloni znova odlepila na štiri točke.V Španiji se počasi končuje sezona, Real ima štiri tekme pred koncem točko prednosti pred Barcelono, ki je odigrala tekmo več in nazadnje z golomzapečatila usodo mestnega tekmeca Espanyola.Real Sociedad, ki se bori za evropsko vstopnico, bo gostili Granado.Slovence bo zanimalo, ali se botokrat vpisal med strelce za Sporting, ki bo gostil Santa Claro v portugalski ligi.Sporting ima velik zaostanek za Portom in Benfico in želi vsaj ohraniti tretje mesto.