Večer vijoličnega slavja in nasmeha za turškega poslovneža

Predzadnje kolo domačega nogometnega prvenstva je prineslo največji slovenski nogometni derbi, v katerem je ob zmagi z 2:1 mariborsko moštvo skočilo na 2. mesto lestvice in tako prehitelo Olimpijo. Kdo so bili akterji, ki so pokazali največ pred 11.000 gledalci? Kaj je po koncu poudaril domači strateg Ante Šimundža in kaj športni direktor na klopi gostov Goran Boromisa? So se uresničile besede Timija Maxa Elšnika? In kaj je videl napovedani turški vlagatelj v NK Maribor?