Večer za Joseja Mourinha in Ivana Rakitića

Ivan Rakitić pri Barceloni vse pogosteje greje klop za rezervne igralce. FOTO: Reuters



Rakitić proti »svojim«

Nogometaši Tottenhama so začeli sezono v ligi prvakov in z velikimi ambicijami, 30. kolo angleške lige pa so pričakali kot osmi na lestvici in z ogromnim zaostankom za vodilnim Liverpoolom. Drevi bo njihov gost še en padli velikan, Manchester United, ki z z vso vnemo lovi Chelsea v boju za vrnitev v ligo prvakov.V londonskem spektaklu bo pod posebnim drobnogledom trener domačega moštva, saj je pred prihodom k Tottenhamu poltretjo sezono sedel na klopi Manchester UnitedaToliko bolj je izenačeno špansko nogometno prvenstvo, v katerem vodilna po nadaljevanju sezone nizata zmage. Potem ko je Real Madrid včeraj ugnal Valencio, čaka drevi ob 22. uri Barcelono zahtevno delo na gostovanju pri tretjeuvrščeni Sevilli. Tekma bo imela poseben pomen za hrvaškega zvezdnika, ki od leta 2014 brani barve Barcelone, pred tem pa je tri leta nosil dres Seville, h kateri se po pisanju španskih medijev želi vrniti, če se mu bodo Katalonci odpovedali po koncu sezone.Veliko težo ima tudi dvoboj med Mallorco in Leganesom, ki se ogorčeno borita za obstanek med prvoligaši. Izpadla bodo tri zadnjeuvrščena moštva.