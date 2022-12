Večji del Rusije zemljepisno Azija

V ruski nogometni zvezi razmišljajo o selitvi v Azijo ter včlanitvi v azijsko nogometno zvezo (AFC). Državna tiskovna agencija TASS je navedla, da je razmišljanje o selitvi zveze v Azijo povezano s sankcijami, ki sta jih evropska in svetovna nogometna zveza, Uefa in Fifa, vpeljali po ruski invaziji na Ukrajino. Rusko reprezentanco in vse ruske nogometne klube so zaradi sankcij izključili iz vseh mednarodnih klubskih tekmovanj, prvenstev in turnirjev. Ruska nogometna reprezentanca ni mogla sodelovati v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju. Rusijo prav tako niso uvrstili v žreb za evropsko prvenstvo, ki bo leta 2024.

Reprezentanca je od začetka vojne v Ukrajini odigrala tri prijateljske tekme, in sicer s Kirgizistanom, Tadžikistanom in Uzbekistanom. Vse tri nekdanje sovjetske republike sodijo pod okrilje azijske celinske konfederacije. Po eni strani Moskva upa, da bo selitev omogočila njenim nogometnim ekipam igranj na več tekmah, po drugi strani pa naj bi tak korak pokazal, da Rusija ni politično osamljena. Ruska nogometna zveza (FUR) naj bi se sestala še danes, da bi razpravljala o izstopu iz evropskega združenja Uefa ter priključitvi azijski zvezi AFC.

Zdi se, da je azijski šport bolj pripravljen sprejeti Rusijo in njene športnike na mednarodne dogodke. Mednarodni olimpijski komite je prejšnji teden razpravljal o predlogu olimpijskega sveta Azije (OCA) za olajšanje udeležbe športnikov iz Rusije in Belorusije na kvalifikacijah za olimpijske igre 2024 v Aziji. Večji del ozemlja Rusije je zemljepisno del Azije. A so ruski športniki že od nekdaj del evropskega športnega prizorišča.