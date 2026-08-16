ZNSS: VAR je deloval pravilno, zadetek Olimpije je bil veljaven (VIDEO)

Zveza nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS) se je odzvala na razprave o zadetku Jošta Urbančiča v prvem polčasu tekme med Olimpijo in Mariborom. Po njeni strokovni analizi je bil postopek preverjanja položaja z uporabo sistema VAR izveden pravilno, igralec Olimpije pa ob akciji za zadetek ni bil v prepovedanem položaju.

V javnosti so se po tekmi pojavili pomisleki predvsem glede položaja narisanih ofsajd črt in njihovega navideznega kota glede na črte nogometnega igrišča. ZNSS zatrjuje, da so bile črte »tehnično brezhibne«, postopek njihovega določanja pa skladen s pravili in predpisanimi tehničnimi protokoli.

Pri preverjanju položaja je bila modra, obrambna črta postavljena na peto branilca, ki je bila na tleh. Zaradi tega po pojasnilih sodniške organizacije dodatna vertikalna projekcija ni bila potrebna. Rdeča črta, ki je označevala položaj napadalca, pa je bila določena glede na linijo ramen in nato vertikalno projicirana na igralno površino.

Na podlagi teh meritev ZNSS ugotavlja, da je bil položaj nogometaša Olimpije pravilen in da torej ni šlo za ofsajd. Zaradi odzivov javnosti so se odločili objaviti tudi posnetek iz sistema VAR, čeprav, kot so zapisali, takšno objavljanje sicer ni priporočljivo.

Hawk-Eye: televizijska slika lahko zavede

Dodatno pojasnilo je pripravila tudi družba Hawk-Eye Innovations, ki zagotavlja tehnologijo za sistem VAR in sodeluje tudi z Uefo pri tekmovanjih, kot je liga prvakov. Po njihovem pojasnilu je glavni razlog za dvome gledalcev perspektiva televizijske kamere.

FOTO: posnetek zaslona

Kamera namreč praviloma ni postavljena neposredno v liniji z igralci in ofsajd črto, temveč igrišče snema poševno in z višine. Zaradi perspektivne projekcije se zato položaj igralcev in koti črt na dvodimenzionalnem posnetku lahko zdijo drugačni od njihovega dejanskega položaja na igrišču.

Hawk-Eye poudarja, da sistem pri določanju ofsajda ne izhaja zgolj iz televizijske slike, temveč iz predhodno kalibrirane geometrije igrišča in tridimenzionalnega prostora. To pomeni, da črta, ki je na igrišču vzporedna s prečno črto ali črto kazenskega prostora, na televizijskem posnetku zaradi perspektive ni nujno videti vzporedna.

Če bi operater ofsajd črto na zaslonu preprosto narisal tako, da bi bila na dvodimenzionalni sliki vizualno vzporedna z eno od črt igrišča, bi bila po pojasnilu ponudnika tehnologije lahko dejansko postavljena napačno.

ZNSS zato vztraja, da je bil postopek preverjanja izveden brez tehničnih napak in da je bila odločitev o priznanju zadetka pravilna. Gre sicer za pojasnilo sodniške organizacije in izvajalca tehnologije VAR; objavljeno gradivo tako predstavlja njuno strokovno razlago dogodka, ki je po tekmi sprožil razprave med gledalci in v nogometni javnosti.