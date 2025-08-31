Ob 20.15: Večni derbi ranjenih levov

Realnost pred prvim letošnjim spopadom med Olimpijo in Mariborom je vse prej kot praznična. V Stožicah se bosta pomerili ekipi, ki se utapljata v internih težavah, trenerskih vprašanjih in rezultatski krizi, medtem ko se jima slovenski vrh oddaljuje z vsakim krogom.

To ne bo spopad za prvo mesto, temveč prej grenak preizkus, kateri od velikanov je trenutno v slabši formi.

Celjski grofje se smejijo z vrha

Čisto drugače je v Celju. Štajerski tekmeci so po sedmih krogih stoodstotni, polni samozavesti po preboju v Konferenčno ligo in imajo pred Mariborom že deset, pred Olimpijo pa enajst točk naskoka.

Celjani so danes gostovali v zadnjeuvrščenih Domžalah, ki so tudi danes ostali brez osvojene točke. Celjani so bili boljši z 1:4.

Celje – Domžale 4:1 (3:1)

Kovačević 8., 36., 45.+2., Šturm 85.; Vučkić 44./11-m

Takšen zaostanek se je v preteklosti že večkrat izkazal za neulovljivega.

Kriza Zmajev, ki ji ni videti konca

V Ljubljani menjava trenerja ni prinesla želenega šoka. Po odhodu Jorgeja Simaa je na klop sedel Nizozemec Erwin van de Looi, a njegova statistika je porazna.

Na petih tekmah je zbral le eno zmago po podaljških, ob tem pa doživel tri poraze in en remi. Izpad proti armenskemu Noahu je bil le vrhunec ledene gore težav, s katerimi se sooča ekipa.

Obramba Olimpije deluje nezanesljivo in prepušča zadetke z veliko lahkoto, medtem ko v napadu ni razpoloženega igralca, ki bi prevzel odgovornost. Za van de Looija je derbi priložnost, da z odmevnim rezultatom vsaj za trenutek prežene vse bolj pesimistično ozračje, ki se je naselilo v Stožicah.

Dodatno upanje za prihodnost sicer prinaša prihod nekdanjega reprezentanta Jasmina Kurtića, a bo izkušeni vezist drevišnjo tekmo še spremljal s tribune.

Maribor: Začasni mir pred nevihto?

Tudi v Ljudskem vrtu stanje še zdaleč ni rožnato. Čeprav so rezultati na papirju morda malce boljši, Maribor v tej sezoni še ni dobil nobene tako imenovane »velike tekme«. Padel je na evropskem izpitu proti madžarskemu Paksiju, v prvenstvu pa doma ni uspel premagati ne Celja ne Kopra.

Po odhodu turškega trenerja Tugberka Tanrivermisa je vodenje ekipe začasno prevzel Radovan Karanović.

Karanović se že petič podaja v večni derbi, njegova dosedanja statistika pa z eno zmago, enim remijem in dvema porazoma ni obetavna.

Kljub temu se mnogi spominjajo sezone 2021/22, ko je kot začasni trener prevzel ekipo in jo senzacionalno popeljal do naslova prvaka. Ali se lahko zgodovina ponovi, ostaja odprto vprašanje, saj iz kluba prihajajo signali, da Karanović ni dolgoročna rešitev in da odločitev o novem strategu ne bo odvisna od izida ene same tekme.

Tradicija na strani vijoličastih

Čeprav forma obeh ekip niha, pa tradicija v nogometu pogosto odigra pomembno vlogo. Ta je v zadnjih dveh letih izrazito na strani Maribora. Olimpija večnih rivalov ni premagala že sedem tekem zapored, zadnja zmaga zmajev pa sega v september 2023.

V letošnjem koledarskem letu sta se ekipi pomerili dvakrat in obakrat so slavili Mariborčani, marca v Ljudskem vrtu z 1:0 in v začetku maja v Stožicah z 2:1.

Nocojšnji derbi tako prinaša spopad dveh ranjenih velikanov, ki nujno potrebujeta zmago za povrnitev samozavesti in priključek v boju za mesta pod vrhom lestvice.

Ob 20.15:

Olimpija – Maribor