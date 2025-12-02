Vedno je bil ob uspehih podpis slovenskega trenerja

Odmev ob koncu sodelovanja med Nogometno zvezo Slovenije in selektorjem Matjažem Kekom se – razumljivo – še ni polegel. Ob vsem pisanem športnem koledarju teh dni je veliko razprav in ugibanj tudi o nasledniku glavnega in odgovornega, ki je zadnjih sedem let vodil slovensko izbrano vrsto. O slabem učinku moštva v teh kvalifikacijah za mundial 2026 kot tudi pogledu v prihodnost pa smo se pogovarjali s tremi slovenskimi strokovnjaki: nekdanjima selektorjema Bojanom Prašnikarjem in Slavišo Stojanovićem ter Erminom Šiljakom, ki je kot napadalec nekoč zabijal gole za Slovenijo.

Prašnikar je vselej razgrinjal mnenje z argumenti in po tehtnem premisleku. Tako tudi ob tem pogovoru ni ponujal misli z revolucionarno vsebino. »Pogodba med NZS in Matjažem Kekom je potekla in ob pogledu na razplet teh zadnjih kvalifikacij se strani nista dogovorili o nadaljevanju skupne poti. V nogometu so ne nazadnje to povsem normalne zadeve, prepletajo se zmage in porazi, ob koncu nekega obdobja napoči čas za novo poglavje,« je umirjeno govoril 72-letnik, edini slovenski trener, ki je doslej deloval v cenjeni nemški bundesligi.