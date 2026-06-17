Veličastna premiera Messija in Haalanda

Nogometna sezona je dolga, toda velemojstri na igrišču se ne dajo. In dva med njimi, argentinski čarodej Lionel Messi in norveški viking Erling Haaland, sta zablestela vsak ob svojem uvodnem nastopu letošnjega mundiala,

Messi je z vsemi tremi goli za svoje moštvo potopil Alžirijo, Haaland je z goloma v uvodnem polčasu odprl pot k uvodnim trem norveškim točkam. Navdušenju na polnih tribunah zlasti v prvem primeru ni bilo konca, na prvenstvo je namreč pripotovala množica Argentincev – ocene se gibljejo okrog števila, ki presega 100.000 – in ti seveda sanjajo o ubranitvi naslova svetovnih prvakov.

Argentinski zvezdnik je pri 38 letih dosegel svoj prvi hat-trick na mundialih, s skupno 16 goli pa se je zdaj na vrhu večne lestvice strelcev svetovnih prvenstev izenačil z upokojenim nemškim reprezentantom Miroslavom Klosejem. Zlasti uvodni zadetek na tej tekmi z Alžirci je bila mojstrovina, ko je zadel v polno z domala 30 metrov. Branilci naslova so tako že na premieri pokazali zobe in izstavili novo kandidaturo v lovu za najbolj prestižno lovoriko v nogometnem svetu.

»Imamo izjemno homogeno ekipo in lahko sem le srečen, da zdaj tukaj uživam v družbi soigralcev, s tribun pa me spodbujata družina in množica privržencev,« ni skrival ponosa eden najboljših v zgodovini nogometne igre.

Erling Haaland je bil za Norvežane neustavljiv. FOTO: Brian Snyder/Reuters

V Bostonu pa so doživeli skandinavsko veselico. Vzneseni Norvežani so se veselili nastopa svojih nogometnih rojakov, med njimi je že dolgo osrednji zvezdnik Haaland, napadalec Manchester Cityja. In tako je takoj na prvi tekmi udaril s svojim izjemnim občutkom za gole – v 1. polčasu je zadel dvakrat, Aymen Hussein je takrat z golom izenačenja (1:1) ohranjal svoje moštvo pri upanju o senzaciji. Toda v nadaljevanju se je norveški tabor veselil še dveh golov, zadnji je bil pravzaprav Husseinov avtogol in dvomov o zmagovalcu ni bilo več. »Pomislite, da je Erling na 57 reprezentančnih tekmah zabil že 51 golov, to je res izjemen dosežek,« je udarnega asa pohvalil norveški selektor Ståle Solbakken.

Številni avstrijski privrženci so se veselili zmage v San Franciscu. FOTO: Georg Hochmuth/AFP

Veselo je bilo tudi pred skoraj 70.000 gledalci v San Franciscu. Naši severni sosedje so se veselili treh točk, za njih prvih na svetovnem prvenstvu po letu 1990, ko so v Firencah z 2:1 ugnali izbrano vrsto ZDA. A za končni uspeh s 3:1 proti Jordaniji so se tokrat morali zelo potruditi. Res da je Romano Schmid, avstrijski reprezentant iz Bremna, zabil čudovit vodilni gol po natančnem strelu z 20 metrov, toda jordansko moštvo se ni dalo, zasluženo izenačilo in prisililo favorita k zahtevni nalogi. Uspešen avstrijski selektor Ralf Rangnick se je odločil za nekaj menjav, najvidnejši delež pa je, potem ko je vstopil na igrišče v začetku 2. polčasa, prispeval napadalec Marko Arnautović. Odlični predstavi je postavil piko na i z golom z 11 metrov za končnih 3:1, obenem je tako postal najstarejši avstrijski strelec na svetovnih prvenstvih, prehitel je legendarnega Tonija Polsterja. »Ne razmišljal o rekordu, temveč zgolj o učinku moštva. In lepo je takole zmagati na prvi tekmi prvenstva,« je dejal 37-letni Dunajčan iz mešane avstrijsko-srbske družine.