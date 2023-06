Veličastni Tavares je kralj strelcev v Sloveniji

Kdo ve, kako bi se razvijala kariera Marcosa Magna Moralesa Tavaresa, če bi bil v najstniških letih bolj discipliniran, predan nogometnemu poslu in ga ne bi premamilo družabno življenje. No, privrženci Maribora so vsekakor navdušeni nad dejstvom, da je simpatičnega Brazilca usoda pripeljala v Ljudski vrt, kjer je zgradil vsega spoštovanja vredno kariero.

»S prihodom v Slovenijo sem moral spremeniti svoj način igre, nogometno miselnost in se prilagoditi vašemu načinu življenja. Na začetku mi res ni bilo lahko, ampak v Mariboru so me hitro vzeli za svojega, sam pa sem bil pripravljen na trdo delo in zato sem tudi uspel,« se spominja Tavares in kot klasični golgeter poudari: »V obdobju prvih tekem sem trpel, nisem bil v moštvu, sedel sem na tribuni. Po tem pa se je odprlo s prvim golom proti Kopru.« Vse ostalo je zgodovina, bi lahko zapisali.