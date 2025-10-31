Velik izziv pred Janom Oblakom, nazadnje so videli sedem golov

Trener madridskega Atletica Diego Simeone je pred derbijem s Sevillo v 12. kolu španskega prvenstva (sobota, 16.15) odločen, da vknjiži tri točke. Argentinec je bil, kot že tolikokrat, zbran, natančen in previden v napovedih, a je dal jasno vedeti, da se Atletico Madrid pripravlja na zahtevno tekmo proti moštvu, ki ga po njegovih besedah odlikujeta energija in organiziranost.

»Sevilla je ekipa, ki zelo dobro pritiska, kar je odraz njenega trenerja. Matias Almeyda je moj prijatelj in človek, ki ga zelo cenim. Z njim sem delil slačilnico tako v reprezentanci kot pri Laziu. Povsod, kjer je bil, je opravil izjemno delo. Njegova ekipa igra tako, kot je igral on – z odločnostjo in srcem,« je povedal Simeone, ki pričakuje fizično in taktično zahtevno tekmo na štadionu Metropolitano.

Simeone ne želi razpredati o taktiki

Simeone se je dotaknil tudi nekaj posameznikov. Pohvalil je Gallagherja, ki se po njegovem mnenju odlikuje s svojo intenzivnostjo: »Spada med igralce, ki najbolje pritiskajo. Tekmuje z drugimi za mesto v začetni postavi, a nas v decembru čaka devet tekem, potrebovali bomo vse.«

O obrambni postavitvi ni želel razkrivati preveč. »Ne izbiramo med obrambo s štirimi, petimi ali šestimi igralci. Na začetku je to le fotografski trenutek. Potem se je treba prilagoditi tekmecu in razmeram na igrišču,« je pojasnil Simeone.

Špansko nogometno prvenstvo je vse bolj zanimivo, visoko meri tudi Atletico Madrid. Velik izziv je tudi pred slovenskim vratarjem Janom Oblakom. Sevilla namreč v zadnjih petih obiskih Atleticovega štadiona le enkrat ni zabila gola, nazadnje je Oblak prejel celo tri (iz treh strelov gostov na domača vrata), četudi je Atletico zmagal s 4:3.