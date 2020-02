Velik izziv pred Josipom Iličićem: Najprej Roma, nato Valencia

Iličića obravnava na očetovski način

Cristiano Ronaldo ima priložnost za izenačitev strelskega rekorda v lasti Gabriela Batistute in Fabia Quagliarelle. FOTO: Reuters



Tottenham bo krenil v akcijo šele v nedeljo

»Zadnja stvar na svetu, ki bi jo lahko očitali Delleju, je kakršnakoli povezava z rasizmom. Fant se je opravičil in zame je zgodba končana,« je zatrdil trener Tottenhama Jose Mourinho. FOTO: Reuters

Konec tedna bodo imeli nekateri najboljši nogometaši na svetu zanesljivo »težke noge«, zajela jih bo utrujenost ali pa jim bo njihov trener preprosto namenil počitek. Zadnje dni pred izločilnimi tekmami najvišje ravni pač ni naključij; kdor si bo lahko privoščil »kalkuliranje«, bo svoje misli preusmeril na torek in/ali sredo, ko se bo začelo zares tudi v Uefini ligi prvakov.Med preračunljivce gotovo ne sodijo nogometaši Atalante. Moštvo, v katerem blesti, bije srdito bitko za četrto mesto v italijanskem prvenstvu. Današnji derbi z Romo (20.45) sodi med največje izzive črno-modrih, zato je trenerže potrdil, da bo krenil nad goste iz Rima z najboljšimi, torej tudi s trojčkomin sedmimi borci za njimi. Prerojena Valencia, ki bo v sredini prvi tekmi osmine finala LP gostovala v Bergamu, naj bi bila – če je to sploh možno – zunaj razmišljanja Iličića in soigralcev. Na »škornju« bo šlo danes in jutri resnično na nož: ob Atalanti (42 točk) in Romi (39) se bosta v nedeljo zvečer (20.45) udarila za vrh Lazio (53) in Inter (54), ob standardni uri 15.00 bo Juventus (54) gostil Brescio.»Lagal bi, če bi rekel, da ne razmišljamo o Valencii. Imamo priložnost za preboj v! To bi bil enormen podvig za klub. Toda, pozor, večkrat sem že izjavil, da ti le visoka uvrstitev v državnem prvenstvu jamči vrnitev v ligo prvakov, zato nas čakata izjemno zahtevna izziva v pičlih treh dneh,« je zatrdil Atalantin trener Gasperini, ki je v Bergamu dejansko preporodil Josipa Iličića.Kranjčana obravnava na očetovski način – o njem pogosto govori tudi v javnosti – in ta mu na igrišču vrača z obrestmi. Zanimivo bo spremljati tudi učinek Iličića v dvoboju s tekmecem, ki bo poskušal igrati v postavitvi 4-1-4-1 (srbski bočni branilec Kolarov bo igral med obrambo in zvezno vrsto), torej v zaprtem modelu, ki morda čaka na slovensko reprezentanco v nekaterih tekmah letošnje Uefine lige narodov C.Še zanimivost za ljubitelje serie A, ko je bila ta z naskokom najmočnejše nogometno tekmovanje na svetu: jutri bo imelpriložnost za izenačitev strelskega rekorda v lasti(Fiorentina, 1994/95) in(Sampdoria, 2018/19), ki sta zabila najmanj po en gol na enajstih zaporednih tekmah. Brescia je gotovo tekmec po merah Ronalda in v zadnjem času opazno razrvanega Juventusa.Trije udeleženci osmine finala so posebej pohiteli; Borussiainso namreč igrali že sinoči – slednja sta igrala derbi španskega kola v Valencii –, danes bodo aktivni šeLeipzig,in Atalanta, v nedeljo bo gostoval v Birminghamu le, ki bo v sredo doma gostilTabor Tottenhama pred spopadom z Leipzigom moti več elementov. Od tega, da niso iztržili dan več za pripravo na ambiciozne Nemce, do opravka s – koronavirusom. Ne gre za okužbo, »le« za obtožbe na račun njegovega asao domnevnem rasizmu. Alli je na družbenih omrežjih objavil video z enega od letališč, v katerem povezuje nekega Azijca in koronavirus.»Zadnja stvar na svetu, ki bi jo lahko očitali Delleju, je kakršnakoli povezava z rasizmom. Fant se je opravičil in zame je zgodba končana,« je zatrdil trener. Angleška nogometna zveza kljub temu razmišlja o uvedbi postopka zoper Allija, 100 milijonov € vrednega napadalca, ki je oktobra 2016 gostoval v Stožicah.