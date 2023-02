Velik izziv za Aćimovića: v Slovenijo prihajajo tudi Francozi

Na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu so opravili žreb kvalifikacijskih skupin za evropsko prvenstvo do 21 let, ki bo leta 2025. Nastop na turnirju, ki ga bo gostila Slovaška, bo lovila tudi mlada reprezentanca Slovenije (U-21) v skupini s Francijo, Avstrijo, BiH in Ciprom.

Mlada izbrana vrsta bo po nastopu na domačem turnirju, ki ga je leta 2021 gostila z Madžarsko, v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2025 igrala v skupini H. Nasprotnice zasedbe selektorja Milenka Aćimovića bodo reprezentance Francije, Avstrije, Bosne in Hercegovine ter Cipra.

Slovenci pred žrebom v tretjem bobnu

Slovenci, ki so bili pred žrebom uvrščeni v tretji boben, se bodo v družbi še 51 reprezentanc borili za 15 prostih mest na zaključnem turnirju. Prve kvalifikacijske tekme bodo odigrane že v prihodnjem mesecu, zadnje pa v oktobru 2024.

Novembra 2024 bodo na sporedu še dodatne kvalifikacije, saj si bodo neposredno uvrstitev na prvenstvo ob devetih zmagovalkah zagotovile še tri najboljše drugouvrščene ekipe, preostalih šest pa čakata še dve tekmi dodatnih kvalifikacij.