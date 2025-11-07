Velik karierni mejnik Pepa Guardiole

V nedeljo se bosta v angleškem prvenstvu pomerila Manchester City in Liverpool, na derbiju pa bo poseben jubilej praznoval trener sinje-modrih Španec Pep Guardiola. Vodil bo svojo jubilejno, 1000. tekmo in se boril že za svojo 716. zmago.

Špančeva prva trenerska služba je bila v Barcelonini B-ekipi, preden je prevzel glavno službo na Camp Nouu, nato pa se je najprej preselil k nemškemu velikanu Bayernu, z Bavarske pa k Cityju, poroča AFP.

»Številke so nore. Ne razmišljam o tem, koliko je bilo tekem in koliko zmag, ampak ko dosežeš mejnik in prebereš, kaj si naredil... Zmage, povprečje, ne samo v premier ligi in ligi prvakov, v Barceloni smo naredili neverjetne stvari, res je za mano fantastično obdobje,« je na novinarski konferenci pred derbijem dejal 54-letni Guardiola in dodal, da je Liverpool idealen tekmec za praznovanje jubileja.

Pep Guardiola je v Barceloni treniral tudi Lionela Messija. FOTO: Delo

»Liverpool je v Angliji naš največji tekmec, zato je prav, da so na mojem jubileju,« je Guardiola pohvalil nogometaše Liverpoola, s katerim si je City razdelil zadnjih osem naslovov državnega prvaka.

Za jubilej so mu že čestitali številni znani nogometaši in trenerji, med njimi tudi legendarni trener Manchester Uniteda Sir Alex Ferguson: »Vaša globoka ljubezen in strast do igre sta bili vedno tako očitni. Morate biti ponosni na neizbrisen vpliv, ki ga še naprej imate na svetovni ravni.«

Pep Guardiola je z Manchester Cityjem šestkrat osvojil angleško premier ligo, enkrat pa je dobil tudi ligo prvakov. FOTO: Lee Smith/Reuters

»Doseči 1000 tekem in doseči takšno dolgo življenjsko dobo v nogometu je mejnik, ki ga nikoli ne gre podcenjevati. Pri tem pa še naprej osvajati naslove v prvenstvu, ligi prvakov in domačih pokalih, je izjemno,« je Ferguson dejal v imenu Združenja menedžerjev lige.