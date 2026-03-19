Nogomet

Velik mejnik za Lionela Messija, pred njim je le še Ronaldo

Legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi je onkraj Atlantika dosegel poseben mejnik, ki pa ni bil dovolj za zmago njegovega Miamija.
Tudi v ZDA se Lionel Messi dobro znajde. FOTO: Jim Rassol/Reuters
M. Ru., STA
19. 3. 2026 | 09:16
Lionel Messi je dosegel 900. gol v karieri, ki pa ni bil dovolj, da bi njegov Miami napredoval v četrtfinale pokala prvakov Concacaf. Zaradi gola v gosteh ga je izločil Nashville. Argentinski zvezdnik je do 900 golov prišel na 1142 tekmah, kar pomeni, da ima povprečje 0,79 gola na srečanje.

Uefa in Španija iskali rešitev, Argentina prisluhnila Messiju

Največ jih je dosegel v dresu Barcelona, za katero je igral od 2004 do 2021. Na 778 tekmah je zabil 672 zadetkov ali v povprečju 0,86. V dresu Argentine je 38-letni Messi dosegel 115 golov na 196 tekmah (0,59), za Miami je bil natančen 81-krat na 93 tekmah (0,87), za PSG pa 32-krat na 75 tekmah (0,43). Messi, ki ima pogodbo z Miamijem do 2028, ko bo dopolnil 41 let, ima pred seboj le 41-letnega Cristiana Ronalda, ki je pri 965 golih (1312 tekem, povprečje 0,74).

Messi je največ golov dosegel v španskem prvenstvu (474 zadetkov, 520 tekem, 0,91), sledi pa liga prvakov, v kateri ima povprečje 0,79 (129 tekem, 163 golov).

