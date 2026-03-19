Velik mejnik za Lionela Messija, pred njim je le še Ronaldo

Lionel Messi je dosegel 900. gol v karieri, ki pa ni bil dovolj, da bi njegov Miami napredoval v četrtfinale pokala prvakov Concacaf. Zaradi gola v gosteh ga je izločil Nashville. Argentinski zvezdnik je do 900 golov prišel na 1142 tekmah, kar pomeni, da ima povprečje 0,79 gola na srečanje.

Največ jih je dosegel v dresu Barcelona, za katero je igral od 2004 do 2021. Na 778 tekmah je zabil 672 zadetkov ali v povprečju 0,86. V dresu Argentine je 38-letni Messi dosegel 115 golov na 196 tekmah (0,59), za Miami je bil natančen 81-krat na 93 tekmah (0,87), za PSG pa 32-krat na 75 tekmah (0,43). Messi, ki ima pogodbo z Miamijem do 2028, ko bo dopolnil 41 let, ima pred seboj le 41-letnega Cristiana Ronalda, ki je pri 965 golih (1312 tekem, povprečje 0,74).

Messi je največ golov dosegel v španskem prvenstvu (474 zadetkov, 520 tekem, 0,91), sledi pa liga prvakov, v kateri ima povprečje 0,79 (129 tekem, 163 golov).