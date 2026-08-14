Velik prestop Lare Prašnikar: okrepila je velikana ženskega nogometa

Slovenska nogometašica Lara Prašnikar bo v novi sezoni nosila dres nemškega prvoligaša Wolfsburga. Osemindvajsetletna slovenska reprezentantka je z enim najuspešnejših nemških ženskih nogometnih klubov podpisala pogodbo do 30. junija 2029, pri novem delodajalcu pa bo nosila številko 9.

Prašnikarjeva je v zadnjih dveh sezonah igrala v ZDA za Utah Royals, zdaj pa se vrača v okolje, ki ga zelo dobro pozna.

»Lepo je biti znova v bundesligi in odslej nositi dres Wolfsburga. Wolfsburg sodi med največje klube v Evropi, zato mi ta prestop pomeni zelo veliko. Z velikim veseljem pričakujem obdobje, ki je pred menoj, in komaj čakam, da z ekipo stopim na igrišče,« je povedala za klubsko spletno stran.

V Nemčiji že pustila močan pečat

Zadovoljstvo z novo okrepitvijo so izrazili tudi pri njenem novem delodajalcu.

»Zelo sem vesela, da smo Laro uspeli prepričati, da se nam pridruži med sezono v ZDA. V bundesligi je vrsto let dokazovala svojo kakovost. V napadu je zelo vsestranska, igra lahko kot osrednja napadalka ali nekoliko bolj zadaj. Ne glede na položaj pa njena strelska statistika govori sama zase,« je dejala direktorica ženskega nogometa pri Wolfsburgu Vanessa Bernauer.

Prašnikar je v Nemčiji sicer že preživela velik del svoje kariere, ko je med letoma 2016 in 2025 igrala za ekipi Turbine Potsdam in Eintracht Frankfurt. V bundesligi je na skupno 162 tekmah dosegla 68 zadetkov. Poleg tega je v Sloveniji nosila še dres Šmartnega in Rudarja iz Škal.

Za slovensko žensko reprezentanco je zbrala 94 nastopov in dosegla 48 zadetkov.