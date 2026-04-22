Velik udarec: Bayern in Nemčija ostala brez ključnega aduta

Serge Gnabry, nogometaš Bayerna in nemški reprezentant, je potrdil, da bo zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil letošnje svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki. Tridesetletni napadalec je sporočil, da je sezona zanj končana, zato ne bo igral niti v polfinalu lige prvakov niti v pokalnem polfinalu proti Bayerju iz Leverkusna. Bayern je že pred dnevi potrdil, da gre za daljšo odsotnost zaradi poškodbe desnega aduktorja.

»Kar se tiče sanj z nemško reprezentanco, so zame žal končane. Tako kot preostala država bom za fante navijal od doma. Zdaj se moram osredotočiti na okrevanje in se dobro pripraviti na novo sezono,« je Gnabry zapisal na Instagramu. Za nemško reprezentanco je doslej zbral 59 nastopov in dosegel 26 golov.

Iz nemškega tabora je že prišlo tudi prvo razočaranje, saj bo selektor Julian Nagelsmann ostal brez pomembnega aduta v napadu pred turnirjem, ki se začne junija v Severni Ameriki. Nemčija bo skupinski del odprla 14. junija proti Curaçau.