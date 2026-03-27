Velika čast za Lionela Messija, v Miamiju bo dobil svojo tribuno

Ena od tribun na novem stadionu Interja iz Miamija bo poimenovana v čast argentinskemu nogometnemu superzvezdniku in kapetanu kluba Lionelu Messiju, je v petek sporočil klub iz severnoameriške lige MLS. Inter Miami je v izjavi za javnost navedel, da bo nov stadion s 26.700 sedeži, ki bo nosil ime Nu Stadium, ob svoji prvi tekmi 4. aprila med drugim vključeval tudi »Leo Messi Stand«.

»Inter Miami z veseljem oznanja tribuno Leo Messi, pri čemer bo naša številka 10 in kapetan del redkega in edinstvenega primera v svetovnem športu: športnik bo redno igral na domačem stadionu, kjer bo tribuna poimenovana po njem,« so zapisali pri Interju. Nu Stadium je trajna, namensko zgrajena zamenjava za začasni dom kluba, stadion Chase v Fort Myersu, kjer klub igra od vstopa v ligo MLS leta 2020.

Messi se je Interju pridružil pred tremi leti in v tem času povsem preobrnil klubsko usodo, saj ga je popeljal do štirih lovorik, med drugim do ligaškega pokala leta 2023 in naslova prvaka lige MLS v sezoni 2025. V Interju so poimenovanje tribune po Messiju označili kot odraz trajnega vpliva 38-letnega Argentinca na klub.