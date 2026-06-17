Velika novica za Mariborčane, vrača se snovalec največjih uspehov

Po poročanju Sportkluba naj bi se Zlatko Zahović vrnil v NK Maribor, kjer naj bi prevzel vlogo športnega direktorja. Pogajanja s turškim vodstvom kluba naj bi bila praktično končana, dogovor o ključnih stvareh pa dosežen. Zahović je neločljivo povezan z najboljšimi obdobji kluba, zdaj ga po poskušal vrniti na zmagovalna pota.

Za Mariborčani je ena najslabših sezon v zgodovini slovenskega prvenstva. Šestnajstkratni državni prvaki so jo končali na petem mestu, brez uvrstitve v evropska tekmovanja. Muhasti turški lastnik Adžun Ilidžali naj bi že bil blizu odhodu iz Ljudskega vrta, zdaj pa se zdi, da bo nastale razmere, ki so pripeljale do vrenja v štajerski prestolnici, poskušal reševati kar še vedno priljubljeni Zahović.

V zadnjem obdobju se je Zahović najprej vrnil v slovenski medijski prostor kot studijski komentator tekem in večkrat napovedal, da ga zanima tudi vrnitev v nogomet v aktivni funkciji.