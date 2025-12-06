Velika sprememba v Barceloni, poslavlja se njen prvi mož

V nogometnem klubu Barcelona je napočil čas za veliko menjavo. Predsednik kluba Joan Laporta se je namreč odločil, da ne bo kandidiral za nov mandat, stari se mu zaključi junija 2026. Uradno ima sicer pravico, da kandidira še za tretji mandat na čelu največjega katalonskega kluba, a zdi se, da je 63-letnik ne bo izkoristil.

»Seveda lahko še enkrat kandidiram, a nočem biti kot Putin ali Maduro. To bi bilo neprimerno. Cenim demokracijo in statut, to je najvišji dokument, ki ureja klub. Poleg tega sem tudi že precej v letih,« je glede svoje prihodnosti povedal Laporta, ki se torej očitno ne želi več boriti za mesto predsednika.

Joan Laporta je precej priljubljen tudi med navijači Barcelone. FOTO: Bruna Casas/Reuters

Spomnimo, Laporta je sprva položaj predsednika zasedal med letoma 2003 in 2010. Vmes je sprva za štiri leta vodenje prevzel Sandro Rosell, leta 2014 pa je bil izvoljen Josep Maria Bartomeu, ki se pri navijačih Blaugrane ni zapisal v prav lepem spominu. Po nizu skromnih rezultatov se je Laporta v katalonsko prestolnico vrnil leta 2021, ko je bil izvoljen s podporo dobrih 54 odstotkov.

V španski la ligi Barcelona trenutno zaseda prvo mesto, s tekmo več pa imajo pred glavnim tekmecem, madridskim Realom, štiri točke prednosti. V bitki za naslov prvaka ostaja tudi Villareal, Atletico Madrid Jana Oblaka pa počasi izgublja stik z vrhom lestvice.