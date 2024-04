Velika točka Radomljanov v Spodnji Šiški

Nogometaši Brava Kostela in Kalcerja Radomelj so se v 33. kolu 1. SNL razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1). Medtem ko je Bravo na varnem četrtem mestu in brez možnosti za dvig po lestvici na prva tri mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja, pa je bila tekma v Šiški pomembnejša za Radomljane. Ti bijejo boj za obstanek predvsem z Aluminijem.

Ljubljančani so imeli prvo lepšo priložnost v sedmi minuti, ko je z roba kazenskega prostora za malenkost zgrešil cilj Gašper Trdin. Povedli pa so v 11. minuti, ko je vratar Radomelj Emil Velić pred svojimi vrati predolgo držal žogo, to mu je odvzel Martin Pečar in jo poslal v prazno mrežo. Izbranci Darjana Slavica so še naprej kazali bore malo idej ob Bravovi trdni igri, v 32. minuti pa je vendarle malce zagrozil Dejan Vokić, je neoviran z glavo žogo poslal mimo vrat. Isti igralec je v 38. minuti sprožil še s prostega strela s 17 metrov in pogumnejšo igro kronal za lepim zadetkom za 1:1.

V drugem delu je v 51. minuti Matej Poplatnik prišel v ugoden položaj za strel z 12 metrov, vendar je žogo poslal čez gol gostov, so pa Šiškarji so v 55. minuti s prekrškom Radomljanom spet ponudili prosti strel v bližini kazenskega prostora, Madžid Šošić pa je s slabih 20 metrov žogo poslal malo mimo vrat. V 76. minuti je Velić s pravočasnim posredovanjem preprečil nov strel Poplatniku, zatem so imeli nekaj polpriložnosti tudi Radomljani, a bili nenatančni.

Izidi 33. kola

sobota:

Bravo Kostel – Kalcer Radomlje 1:1 (Pečar 11.; Vokić 38.)

20.15 Domžale – Maribor

nedelja:

15.00 Celje – Olimpija

17.30 Rogaška – Koper

ponedeljek:

17.30 Mura – Aluminij