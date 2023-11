Velika zmaga Arabcev, angleški klubi preglasovali premier league

Angleško nogometno prvenstvo je izgubilo glasovanje, s katerim je skušalo prepovedati izposojo igralcev med klubi pod istim lastniškim okriljem. Angleški mediji so v naslovih izpostavili predvsem dva kluba angleške elite, Manchester City in Newcastle. Vodstvo združenja angleških prvoligašev je skušalo preprečiti kluboma, kot sta omenjena City in Newcastle, da bi si na enostaven način zagotovila usluge igralcev.

Savdski kraljevi sklad je lastnik 80 odstotkov Newcastla

Newcastle si namreč po pisanju angleških medijev želi izposoditi Rubena Nevesa, ki igra za savdski Al-Hilal. S tem bi srake brez finančnih posledic zapolnile vrzel, ki je nastala po suspenzu Sandra Tonalija. Ta namreč služi desetmesečno prepoved nastopanja zaradi vpletenosti v ilegalne stave. Premier league je potrebovala 14 glasov med 20 klubi, da bi vzpostavila prepoved, a je bilo za preprečitev tovrstnih izposoj 13 klubov.

Ruben Neves in Neymar FOTO: Reuters

Savdski kraljevi sklad je lastnik 80 odstotkov Newcastla, v domovini pa si je zagotovil večinske deleže v klubih Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli in Al-Ittihad, kjer v zadnjem času igra vse več prepoznavnih nogometašev najvišjega kova. Lastniki Manchester Cityja prihajajo iz Združenih arabskih emiratov, City football group pa ima pod svojim okriljem številne klube po svetu, iz katerih bi si lahko meščani sposodili igralce.