Velikani niso imeli sreče, Jan Oblak z Atleticom bo šel v Anglijo

Evropska nogometna zveza (Uefa) je v Nyonu izžrebala pare osmine finala lige prvakov. Edini slovenski predstavnik Jan Oblak bo z madridskim Atleticom igral proti Tottenhamu. Znano je tudi že, s kom se bo Atletico meril v četrtfinalu, če bo napredoval. Tam bo igral proti boljšemu iz para Newcastle – Barcelona.

V osmini finala bo šlo »na nož«: branilec naslova Paris Saint-Germain bo igral proti Chelseaju, Real Madrid proti Manchester Cityju, Newcastle proti Barceloni, presenečenje Bodö/Glimt proti Sportingu, Galatasaray proti Liverpoolu, Atalanta proti Bayernu, Bayer Leverkusen pa proti Arsenalu.

Osmina finala bo na sporedu 10. in 11. ter 17. in 18. marca, četrtfinale 7. in 8. ter 14. in 15. aprila, polfinale 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja, finale pa bo 30. maja v Budimpešti.