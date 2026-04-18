Velike težave Šeškovih soigralcev, kdo bo igral v obrambi?

Otoški mediji poročajo, da bo mladi branilec Manchester Uniteda Leny Yoro izpustil tekmo rdečih vragov proti Chelseaju, na kateri bo četa Michaela Carricka nocoj poskušala pridobiti čim večjo prednost v boju za preboj v ligo prvakov. A ne bo lahko, saj sploh ni jasno, kdo bo igral v obrambi.

Poleg Yora bosta namreč odsotna tudi Harry Maguire in Lisandro Martinez. Prvi je zaradi rdečega kartona proti Bournemouthu prejel še dodatno tekmo prepovedi igranja in ga tako ne bomo videli na zelenici, podobno pa velja tudi za Martineza, ki si je najstrožjo kazen prislužil prejšnji konec tedna, ko je ob porazu Uniteda proti Leedsu storil prekršek nad Domincom Calwert-Lewinom. Že dlje časa poškodbo sanira Matthijs de Light.

Poškodba Lenyja Yora ni prehuda, a vseeno se ne bo uspel pripraviti za današnjo tekmo. FOTO: Phil Noble/Reuters

Odsotni bodo torej glavni trije defenzvni igralci pri Manchester Unitedu – na bokih gre pričakovati Noussairja Mazraouija in Luka Shawa, v prvi postavi bi bil lahko tudi Diogo Dalot, eno izmed redkih priložnosti pa bi lahko na pomembni in javno zelo izpostavljeni tekmi dobila Ayden Heaven in Tyrell Malacia.

Na srečo Michaela Carricka pa se počasi vrača Kobbie Mainoo, ki že trenira po prilagojenem programu, a je danes še pod vprašajem. Benjamin Šeško in druščina bodo na štadionu Stamford Bridge gostovali ob 21. uri.