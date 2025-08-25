Veliki derbi bo odločil, kdo si bo še upal na bitko z impresivnimi Celjani

V nadaljevanju preberite:

Spektakularno in zelo enostavno, tako so bile videti predstave vodilnih in stoodstotnih Celjanov v 1. SNL v šestih tekmah, po katerih so zanesljivo na vrhu lestvice z impresivno razliko v golih (+17). Že druga nedeljska petarda v Stožicah (5:0) v dveh tednih – po Olimpiji jo je prejel še Bravo – ni kazala znakov utrujenosti celjskih nogometašev in je bila v službi četrtkove povratne kvalifikacijske tekme za uvrstitev v konferenčno ligo v Ostravi. Celjani bodo proti Baniku branili minimalno prednost z 1:0.

V taboru Olimpije so se po izgubi dveh prvenstvenih točk v Ajdovščini (1:1) še bolj oddaljili od uspešne obrambe naslova prvaka. Nimajo več evropskih tekmovalnih skrbi, le še potovalne, ki so ta trenutek največja za trenerja Erwina van de Looija, saj vplivajo na podobo na domači fronti: pot v Jerevan, kjer bo slovenski prvak igral povratno tekmo z domačim Noahom začel z izidom 1:4, in nazaj bo zeleno-belim vzela veliko moči za nedeljski prvi veliki derbi v sezoni. Že za tridnevno albansko turnejo s srečnim razpletom so Ljubljančani plačali visok davek v prvenstvu in doma izžeti izgubili proti Koprčanom.

Zakaj so Celjani tako premočni, res le zaradi mojstra na trenerskem stolčku Alberta Riere? On in športni direktor Genadij Golubin sta s selekcioniranjem razkrila najšibkejše točke tekmecev. Celjani so bili pogumni in zelo uspešni pri slovenskih fantih in tistih, ki so že imeli slovenske izkušnje, česar ni mogoče reči za Ljubljančane, Mariborčane in Koprčane.