Veliki derbi: Olimpija nima izbire, Maribor za boljši medsebojni izkupiček

V 25. kolu 1. SNL tretji veliki derbi sezone. Celjani po drugem zaporednem porazu prosti, Koprčani na preži. Danes derbi za obstanek v Murski Soboti.

Kaj bo teden velikih presenečenj prinesel za konec? Po Olimpijinem polomu v pokalnem tekmovanju in drugem zaporednem porazu Celja v zaostali tekmi 23. kola 1. SNL proti Aluminiju (1:2), bo osrednja tekma jutrišnji veliki derbi 25. kola v Stožicah. Ponižanim zeleno-belim bije plat zvona, vijoličnim so šampionske ambicije vrnili Kidričani. Toda, kjer se prepirata dva, je lahko zmagovalec tretji. Na uresničitev reka upajo Koprčani, ki bodo jutri gostovali v Kidričevem. Tekmovalni konec odpira derbi za obstanek v Murski Soboti, zaključuje pa ponedeljkov lokalni med Radomljani in Šiškarji. Najboljši strelec Maribora Benjamin Tetteh je v prvem derbiju sezone zastreljal enajstmetrovko. FOTO: Matej Družnik/Delo Ljubljana: Olimpija – Maribor (sodnik David Šmajc): Četrtkovo jutro po pokalnem porazu ...