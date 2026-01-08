Veliki derbi razočaral, Oblak bo moral še počakati

V derbiju 21. kola angleškega nogometnega prvenstva med vodilnim Arsenalom in Liverpoolom ni bilo golov. Dvoboj je razočaral. Arsenal je bil boljši v prvem, Liverpool v drugem, obe moštvi sta imeli nekaj polpriložnosti, pokazali pa sta premalo, da bi si zaslužili poln izkupiček.

Arsenal, ki prvič v sezoni na domačem igrišču ni dosegel zadetka, tako ni izkoristil sredinega spodrsljaj Manchester Cityja, ki je zgolj remiziral z Brightonom. Razlika med kluboma tako ostaja šest točk.

V finalu Barcelona in Real V finalu španskega superpokala (v nedeljo ob 20. uri) v Džidi v Savdski Arabiji bosta igrala Barcelona in Real Madrid. Katalonci so v sredinem polfinalu s 5:0 odpravili Athletic Bilbao, danes pa je bil Real v mestnem obračunu z 2:1 boljši od Atletica. Real Madrid je v vodstvo prešel že v 2. minuti po močnem strelu Federica Valverdeja s prostega strela, na 2:0 je povišal Rodrygo (55.), izid tekme pa je tri minute pozneje postavil Alexander Sørloth. Jan Oblak bo moral na novo lovoriko še čakati, nazadnje je z Atleticom osvojil la ligo 2020/21, Real Madrid pa se bo v finalu potegoval za 14. superpokal. Barcelona je v tem tekmovanju najuspešnejši klub, ima že 15 lovorik, zadnjo je osvojila v prejšnji sezoni.

Liverpool je po deveti tekmi brez poraza ostal na četrtem mestu, pred njim je še Aston Villa, ki v tem kolu prav tako ni zmagala. Tudi ekipa iz Birminghama se je proti Crystal Palaceu razšla brez golov in je še naprej točkovno izenačena s Cityjem. Liverpool za njima zaostaja za osem točk.