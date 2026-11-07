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Nogomet

Veliki dnevi za našega asa: najprej Barcelona, nato Švica

Atletico Madrid na nedeljski večer ob 21. uri v velikem derbiju doma z Barcelono, ki ji stavnica ponuja vlogo favorita.
Pred Janom Oblakom je najprej veliki derbi z Barcelono, nato pa sledi prihod v Slovenijo ter odštevanje do petkovega mariborskega spektakla s Švico. FOTO: Paul Ellis/AFP
Galerija
Pred Janom Oblakom je najprej veliki derbi z Barcelono, nato pa sledi prihod v Slovenijo ter odštevanje do petkovega mariborskega spektakla s Švico. FOTO: Paul Ellis/AFP
Siniša Uroševič
7. 11. 2026 | 06:00
4:30
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Ne le iz slovenskega zornega kota zaradi navzočnosti našega reprezentančnega kapetana Jana Oblaka, tudi sicer bo osrednja tekma evropskega nogometnega konca tedna na nedeljski večer v madridski areni Metropolitano, kjer se bo domači Atletico pomeril z Barcelono, vodilno zasedbo španskega prvenstva. Obe moštvi merita na šampionsko lovoriko, katero kajpak lovi tudi Real Madrid, tokrat gost v Valencii.

Nogometni spektakli si v španski metropoli sledijo kot po tekočem traku in potem ko je v torek razprodani Metropolitano razočarano pospremil derbi v ligi prvakov z Bayernom – nemški prvaki so se odrezali z najboljšo predstavo dosedanjega dela sezone in gostitelje ugnali z 2:0 –, je zdaj na vrsti velika tekma za točke v domači ligi z Barcelono.

konec tedna na tujem
konec tedna na tujem

Slednja prihaja v Madrid kot vodilno moštvo na lestvici, dve točki ima prednosti prav pred Atleticom (30:28) in še eno več pred Realom (27), popotnica iz evropskega tedna pa je precej bolj spodbudna kot pri jutrišnjih gostiteljih – Barcelona je namreč odpihnila Aston Villo (3:0), Lamine Yamal in Raphinha sta bila neustavljiva za Angleže. Hansiju Flicku, nemškemu strategu na vroči modro-rdeči klopi, Katalonci pojejo hvalospeve, resda se je moral prav v torek ob omenjeni evropski preizkušnji sprijazniti z enomesečno odsotnostjo Rodrija, enega udarnih asov moštva, zaradi poškodovane stegenske mišice, a obenem si je oddahnil, ker se h kadru za nedeljski spektakel v Madridu vračata Eric Garcia in Andreas Christensen.

Atletico? V španski ligi so rdeče-beli nanizali sedem zaporednih zmag in vztrajajo v boju za šampionsko lovoriko, ki so jo pri tem klubu nazadnje osvojili pred dobrimi petimi leti, pomladi 2021. To je bil takrat 11. naslov za Atletico, glede na predstave zadnjih tednov, navzlic omenjenem bolečem porazu z odličnim Bayernom, sanje za Jana Oblaka in soigralce nikakor niso prepovedane. Že ta nedeljski večer pa bo vsaj delno razkril, kakšno je zdaj razmerje moči med njimi in zvezdniki Barcelone.

Stavite na svojega favorita na tujih nogometnih zelenicah.

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To madridsko moštvo je letos v četrtfinalu lige prvakov izločilo Barcelono (2:0, 1:2), boljše od nje je bilo tudi v polfinalu španskega kraljevega pokala. Le nazadnje so se v boju za ligaške točke, aprila letos, na Metropolitanu zmage veselili Katalonci, in sicer z 2:1 (Rashford, Lewandowski; Simeone). Razmerje na stavnici v pričakovanju jutrišnje tekme vlogo favorita ponuja gostom – kvota na zmago Atletica znaša 3,60, uspeh Barcelone velja 1,83, neodločen izid pa 3,90.

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nastopov je na vseh tekmovalnih ravneh za Atletico Madrid doslej zbral Jan Oblak

Pred slovenskim zvezdnikom v vratih rdeče-belih je tako pred ponedeljkovim prihodom na reprezentančni zbor še pomemben klubski izziv, navijači Atletica pa že razpredajo, kakšna bo zgodba v vratih njihovega moštva, ko se bo Oblaku leta 2028 iztekla sedanja pogodba. Pri tem klubu je že neprekinjeno od leta 2014, takrat je nasledil belgijskega reprezentanta Thibaulta Courtoisa, ki se je iz Madrida preselil v London k Chelseaju, pozneje pa se vrnil v špansko metropolo, toda k Realu, pri katerem je 34-letnik še danes.

Jaka Bijol je v zadnjih tednih pogosteje na rezervni klopi, zdaj upa na vrnitev v Leedsovo udarno enajsterico. FOTO: Darren Staples/AFP
Jaka Bijol je v zadnjih tednih pogosteje na rezervni klopi, zdaj upa na vrnitev v Leedsovo udarno enajsterico. FOTO: Darren Staples/AFP

Tudi Jaka Bijol, Oblakov namestnik v kapetanski vlogi pri slovenski izbrani vrsti, bo pod posebnim drobnogledom ob prihajajočem reprezentančnem dvojčku tekem s Švicarji in z Makedonci, še prej pa bo upal na ponujeno priložnost v današnjem zgodnjepopoldanskem obračunu Leedsa in Tottenhama. V zadnjih tednih je namreč v osrčju obrambe švicarski reprezentant Nico Elvedi v prednosti pred 27-letnim Korošcem, bo tokrat drugače? Leeds je sicer na 12. mestu elitne angleške lige, Tottenham je 9., stavnica pa prav nikomur ne ponuja vloge favorita – kvota za zmago tako domačih kot gostov znaša 2,60, za remi pa 3,30.

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