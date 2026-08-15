Veliki šmaren za veliko Olimpijino vnebovzetje

Kako iz krize in ali je napočil trenutek za vzlet v vrh? To je pred prvim velikim derbijem v sezoni 2026/27 na veliki šmaren vprašanje za Olimpijo. Kaj pa za Maribor? Ali bo po štirih točkah v derbijih proti največjim tekmecem v boju za naslov prvaka še tretjič v nizu brez poraza? V Stožicah vlada stanje pripravljenosti ali strahu, saj nihče ne ve, v kakšni obliki bodo navijači izrazili protest nad klavrnimi izidi. Uvodna tekma 5. kola 1. SNL bo v Lendavi, kjer bodo Celjani že v »službi« sredine prve tekme zadnjega kola kvalifikacij za ligo prvakov proti Slovanu v Bratislavi. Nedeljske tekme bodo v Domžalah, Grosupljem in Kopru.