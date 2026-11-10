Veliko golov ali dobra prodaja? Proti Švici lahko ujameta oboje

Slovenska nogometna reprezentanca se na Brdu pri Kranju pripravlja na zaključek lige narodov, ki ga bo odprla v petek ob 20.45 proti Švici v Ljudskem vrtu. Izbranci selektorja Boštjana Cesarja so po štirih tekmah s sedmimi točkami drugi v skupini B1, vodilni Švicarji pa so doslej dobili vse štiri dvoboje in zbrali 12 točk. Slovenci so oktobrski reprezentančni cikel končali z zmago na Škotskem z 2:1, pred tem so z enakim izidom izgubili v Švici. Drugo mesto ob koncu skupinskega dela prinaša dodatne kvalifikacije za napredovanje v ligo A, neposredno pa se bo med elito uvrstila zmagovalka skupine. Vsi, ki bodo v Ljudskem vrtu branili slovenske barve, so že v reprezentančnem taboru in trenirajo, to velja tudi za Jana Oblaka, ki je na zbor prišel skoraj neposredno po tekmi z Barcelono v ...