Veliko priznanje za Pepa Guardiolo, ki zapušča Manchester

Manchester City bo severno tribuno stadiona Etihad poimenoval po trenerju Pepu Guardioli, ki je naznanil, da po desetih letih zapušča klub, vodstvo letos drugouvrščenega moštva angleške premier lige mu bo v čast postavilo tudi kip pred stadionom. Predsednik kluba Khaldoon Al Mubarak je Guardiolo o odločitvi obvestil v petek, lastnik Šejk Mansour pa je poudaril, da je Španec neizbrisno zaznamoval identiteto kluba.

Guardiola je v desetletju na klopi Cityja osvojil 20 lovorik, med njimi šest naslovov angleškega prvaka in prvo ligo prvakov v zgodovini kluba. S tem je postal najuspešnejši trener v zgodovini Manchester Cityja.

»Pep je poosebljal ambicije kluba. V genih Manchester Cityja je pustil neizbrisen pečat, ne le zaradi osvojenih lovorik, ampak predvsem zaradi načina, kako jih je osvojil,« je dejal Mansour. Dodal je, da bo Guardiola »za vedno ostal del Cityjeve družine«.

Razširjena severna tribuna, ki bo odslej nosila Guardiolovo ime, bo sprejela več kot 7000 dodatnih navijačev. Prvič bo v celoti odprta na nedeljski tekmi proti Aston Villi, ki bo tudi Guardiolova zadnja na klopi sinje modrih. Guardiola je City popeljal do 20 trofej, vključno s šestimi naslovi prvaka angleške lige, in naslovom evropskega prvaka, prvega v klubski zgodovini.

Pep Guardiola se je za vselej zapisal v srca navijačev Manchester Cityja. FOTO: Carl Recine/Reuters

»Kakšen čas smo preživeli skupaj. Ne sprašujte me o razlogih, zakaj odhajam. Ni razloga, a globoko v sebi vem, da je pravi čas,« je Guardiola dejal v čustvenem videoposnetku, ki ga je objavil City.

»Nič ni večnega - če bi bilo, bi bil še naprej tukaj. Večni bodo občutki, ljudje, spomini, ljubezen, ki jo gojim do svojega Manchester Cityja,« je še dodal Španec, ki naj bi ga na klopi kluba zamenjal nekdanji Chelseajev strateg Enzo Maresca.