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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Veliko golov, veliko stresa

Po prvi tekmi 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov proti Egnatii je slovenski prvak po igri bliže konferenčni ligi kot ligi prvakov. V torek povratna tekma.
Celjani niso blesteli v Albaniji, a so še vedno favoriti za napredovanje v 3. kolo kvalifikacij za ligo prvakov. FOTO: NK Celje/Facebook
Galerija
Celjani niso blesteli v Albaniji, a so še vedno favoriti za napredovanje v 3. kolo kvalifikacij za ligo prvakov. FOTO: NK Celje/Facebook
Gorazd Nejedly
23. 7. 2026 | 16:44
4:49
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Slovenski nogometni prvak Celje je pot proti ligi prvakov začel z neodločenim izidom 3:3 proti albanskemu prvaku Egnatii in vse prej kot zadovoljivo. Prvih 90 minut stresnega dvoboja, v katerem so Celjani najprej zaostajali, nato pa dvakrat zapravili vodstvo, bo dobilo nadaljevanje v torek v Celju. Strelca za Celjane sta bila Mario Kvesić (2) in Armandas Kučys. »Bog se usmili,« bi triler opisali najbolj jezni, malo manj kritični bi rekli: »Vsak razplet na gostovanju brez poraza je dobra popotnica za domačo tekmo.« Optimisti bi imeli pred očmi – »Zabili so tri gole.« Da so tri tudi prejeli, jih ne bi tako hudo zmotilo.

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Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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