Veliko golov, veliko stresa

Slovenski nogometni prvak Celje je pot proti ligi prvakov začel z neodločenim izidom 3:3 proti albanskemu prvaku Egnatii in vse prej kot zadovoljivo. Prvih 90 minut stresnega dvoboja, v katerem so Celjani najprej zaostajali, nato pa dvakrat zapravili vodstvo, bo dobilo nadaljevanje v torek v Celju. Strelca za Celjane sta bila Mario Kvesić (2) in Armandas Kučys. »Bog se usmili,« bi triler opisali najbolj jezni, malo manj kritični bi rekli: »Vsak razplet na gostovanju brez poraza je dobra popotnica za domačo tekmo.« Optimisti bi imeli pred očmi – »Zabili so tri gole.« Da so tri tudi prejeli, jih ne bi tako hudo zmotilo.