Verižica na Milanovih vratih je zdržala, Leao se je podražil za 65 milijonov

V nadaljevanju preberite:

Catenaccio (verižica na vratih) ima slabšalni prizvok in je spomin na čase, ko je tekme praviloma odločal en gol, toda nogometašem Milana ne gre očitati »bunkerja«, s katerim so odbili napad Napolija in se po letu 2007, ko so osvojili sedmi naslov evropskih prvakov, uvrstili v polfinale lige prvakov. Neapeljčani bodo italijanski prvaki, ampak v Evropi praviloma igra odločilno vlogo tradicija in ta je bila na strani borbene zasedbe pragmatičnega Stefana Piolija. Kaj je povedal trener rdeče-črnih, kaj Olivier Giroud, Rafael Leao in Fikayo Tomori, kaj poraženi trener Luciano Spalletti?