  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Verni strelec: Slava ni zame, ampak za Boga

    Branilec Barcelone je minuli konec leta skoraj končal kariero, ker je imel duševne težave. Vrnil se je golom in potrdil, da je že premagal težave.
    Urugvajski reprezentant pri Barceloni Ronald Araujo ne skriva svoje religioznosti. FOTO: David W Cerny/Reuters
    Galerija
    Urugvajski reprezentant pri Barceloni Ronald Araujo ne skriva svoje religioznosti. FOTO: David W Cerny/Reuters
    G. N.
    5. 2. 2026 | 18:00
    1:30
    A+A-

    Branilec Barcelone Ronald Araujo je minuli konec leta skoraj končal kariero. Nenadoma je izginil iz neznanih razlogov, zdaj pa se je vrnil v vrhunski formi in zabil enega od golov pri zmagi Barcelone v španskem pokalu proti Albaceteju. Pozneje so razkrili, zakaj se je umaknil od nogometa. Zelo veren Urugvajec je imel duševne težave, z golom pa je potrdil, da je že premagal težave, zaradi katerih je konec novembra prenehal igrati.

    Takoj ko je dosegel gol, je urugvajski reprezentant presenetil s posebnim praznovanjem: pokril si je obraz in pogledal v nebo. Skoraj nihče ni razumel geste, a jo je kasneje pojasnil.

    »Slava ni zame, ampak za Boga,« je povedal. S tem dejanjem je Araujo pokazal svojo veliko vero, ki jo brez oklevanja deli na družbenih omrežjih s svojo družino, in svojo hvaležnost vsemogočnemu, ker mu je pomagal premagati težke trenutke, ki jih je preživljal v zadnjih mesecih.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Mladi španski as

    Pedri podrl Messijev rekord, ki je veljal kar 15 let

    Ob novici so lahko navijači Barcelone še toliko bolj veseli, saj je Pedri pogodbo s klubom januarja letos podaljšal do polovice leta 2030.
    15. 12. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Španija

    Garcia in Olmo rešila Barcelono v napetem mestnem derbiju

    Španski prvaki so v končnici tekme z Espanyolom prek Danija Olma in Roberta Lewandowskega prišli do treh točk. Atletico Jana Oblaka v nedeljo zvečer v Baskiji.
    3. 1. 2026 | 23:08
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    La Liga

    Velika sprememba v Barceloni, poslavlja se njen prvi mož

    V katalonskem klubu se prihodnje leto začenja novo poglavje. Dokončno se namreč od ekipe poslavlja mož, ki jo je vodil v najboljših letih.
    6. 12. 2025 | 20:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Politični obračuni

    Evropski socialisti pozivajo EPP: Izključite SDS in Janšo

    Politična skupina S&D se v ljubljanski izjavi zavzema za obrambo suverenosti in demokracije »pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji«.
    Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domna je v savni presenetil tudi turist iz Nigerije

    Najmlajši od bratov Prevc po osvojitvi zlatega orla ni več čutil pritiska, da mora še kaj odnesti. Na OI bo nastopil prvič. Gibljivi gležnji družinska prednost.
    Miha Šimnovec 5. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Žvižgaču, ki je razkril resne napake in ostal brez službe, 750 evrov mesečnega nadomestila

    Ker je 28-letnik menda hranil zaupne podatke dispečerske službe, je še v kazenskem postopku.
    Aleksander Brudar 4. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    BarcelonaRonald Araujoveraduševne težave

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Ronald Araujo

    Verni strelec: Slava ni zame, ampak za Boga

    Branilec Barcelone je minuli konec leta skoraj končal kariero, ker je imel duševne težave. Vrnil se je golom in potrdil, da je že premagal težave.
    5. 2. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Oder
    FBS

    Nestabilnost v nestabilnem svetu

    Tekmovalne predstave letošnjega Festivala Borštnikovo srečanje je izbrala Kaja Novosel, festival bo zamaknjen v junij.
    Peter Rak 5. 2. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sindikat

    Operaterji na številki 112 po skoraj dveh letih prekinili stavko

    Vlada in zaposleni v centrih za obveščanje so pred podpisom sporazuma o prekinitvi stavke.
    5. 2. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vgrajeni ogljik

    Ogljični odtis je ključni izziv trajnostne gradnje

    V gradbeništvu postaja vse pomembnejše vprašanje količina emisij materialov pred uporabo stavbe.
    Dejan Kotnik 5. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Obsodbe

    Med obsojenimi za smrt dečka v vodnjaku tudi goriški župan

    Sodišče v Trstu je potrdilo kazni za štiri od šestih obtoženih v zvezi s smrtjo trinajstletnika, ki je med tekmo v orientacijskem teku usodno padel v vodnjak.
    5. 2. 2026 | 16:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sindikat

    Operaterji na številki 112 po skoraj dveh letih prekinili stavko

    Vlada in zaposleni v centrih za obveščanje so pred podpisom sporazuma o prekinitvi stavke.
    5. 2. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vgrajeni ogljik

    Ogljični odtis je ključni izziv trajnostne gradnje

    V gradbeništvu postaja vse pomembnejše vprašanje količina emisij materialov pred uporabo stavbe.
    Dejan Kotnik 5. 2. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Obsodbe

    Med obsojenimi za smrt dečka v vodnjaku tudi goriški župan

    Sodišče v Trstu je potrdilo kazni za štiri od šestih obtoženih v zvezi s smrtjo trinajstletnika, ki je med tekmo v orientacijskem teku usodno padel v vodnjak.
    5. 2. 2026 | 16:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo