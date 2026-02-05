Verni strelec: Slava ni zame, ampak za Boga

Branilec Barcelone Ronald Araujo je minuli konec leta skoraj končal kariero. Nenadoma je izginil iz neznanih razlogov, zdaj pa se je vrnil v vrhunski formi in zabil enega od golov pri zmagi Barcelone v španskem pokalu proti Albaceteju. Pozneje so razkrili, zakaj se je umaknil od nogometa. Zelo veren Urugvajec je imel duševne težave, z golom pa je potrdil, da je že premagal težave, zaradi katerih je konec novembra prenehal igrati.

Takoj ko je dosegel gol, je urugvajski reprezentant presenetil s posebnim praznovanjem: pokril si je obraz in pogledal v nebo. Skoraj nihče ni razumel geste, a jo je kasneje pojasnil.

»Slava ni zame, ampak za Boga,« je povedal. S tem dejanjem je Araujo pokazal svojo veliko vero, ki jo brez oklevanja deli na družbenih omrežjih s svojo družino, in svojo hvaležnost vsemogočnemu, ker mu je pomagal premagati težke trenutke, ki jih je preživljal v zadnjih mesecih.