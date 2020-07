»Ves pritisk na Olimpiji, ne vem, ali mu bo kos«

Ljubljana

Vam to jutro že kaj uhajajo misli k večernemu derbiju?

Si upate napovedati prvaka?

Stavnice: prvak bo Celje

Ena od vodilnih tujih stavnic bet365 vsakemu od tekmecev pripisuje enake možnosti za zmago (količnik 2,45; remi 3,00). Da bo zmagalo Celje ali da bo remi, je količnik 1,5. Na slovenski Športni loteriji (e-stave) so količniki takšni: zmaga Celja 2,75; remi 3,1, zmaga Olimpije 2,30. Dvoznak zmaga Celja ali remi velja 1,52.

Se na takšnih tekmah sploh lahko igra na remi?

Bi Celju privoščili naslov?

Celje in Olimpija se bosta pomerila drevi ob 20.45. FOTO: Leon Vidic/Delo

Stabilnost v Celju in stalne turbulence pri Olimpiji. Se bo poznalo?

Na eni strani Lotrič in Vizinger, na drugi Vukušić. Kdo je v prednosti?

Sebastian Cimerotič je za Sportal dejal, da Celje ni zrelo za prvaka, da se mu na odločilni tekmi utegnejo skrajšati »nogice«. Se strinjate?

- Nekdanji slovenski selektormorda še najbolje pozna slovenski nogomet v samostojni državi, z Mariborom je bil štirikrat prvak (1997, 1998, 1999, 2002), z Olimpijo dvakrat (1993, 1994), vodil je vrsto naših klubov, tudi celjskega, ko se je ta še imenoval Kladivar (1989–1991). Pred nocojšnjim derbijem med Celjem in Olimpijo , ki bo odločil prvaka, ni hotel dati konkretne napovedi, med vrsticami pa je zaznati, da bi mož iz Šmartnega ob Paki naslov bolj privoščil Celju. Pa ne le zaradi lokalpatriotizma ...Seveda, temu se ne morem izogniti, vendarle gre za vrhunec sezone in odločitev o prvaku. Takih tekem je bilo v preteklosti že nekaj, ampak ta je po svoje posebna, saj lahko prinese novo ime na vrhu.Tega si ne bi upal, ker je na takih tekmah mogoče vse. Vsaka malenkost lahko odloči. Dejstvo pa je, da je Celje v prednosti, ker zanj štejeta dva rezultata, za Olimpijo pa samo eden. Tudi igra se v Celju.Ne, če igraš na remi, se ti lahko v eni sekundi ves koncept poruši. Remi se lahko zgodi, ne moreš pa računati nanj.Seveda bi ga, ampak treba se je tudi vprašati, ali bo Celje lahko konkurenčno v kvalifikacijah za ligo prvakov in ali sploh ima takšne ambicije. Objekt ima sicer dober, finančna injekcija bi bila zanj dobrodošla. Zelo mi je všeč, kako ima zastavljeno delo in kako Dušan Kosić gradi ekipo. Olimpija ima več izkušenj, ampak pri njej se sploh ne ve, kakšna bo prihodnost. Vsako minuto pride kaj novega. To ni dobro.Gotovo je Celje skozi sezono pokazalo bolj stalno formo, pri Olimpiji je bilo ogromno nihanj. Celjani bodo točno vedeli, kako postaviti sistem igre, za Olimpijo nisem prepričan.Celje. V napadu Olimpije bo zaradi odsotnosti Luke Menala precejšnja vrzel. Za ekipo, ki mora zmagati, je lahko to velik hendikep.Dvomim, da bo tako. Celjani bodo igrali tako, kot znajo. Treba je vedeti, da je Celje v tej sezoni že prekosilo pričakovanja in je lahko sproščeno. Poraz zanj ne bi bil katastrofa. Pri Olimpiji je ravno nasprotno. Neosvojitev naslova bi pomenila razočaranje, spet bi verjetno prišlo do posledic. Nogometaši bodo pod večjim pritiskom, nekateri ga niso vajeni, ob tem pa se zavedajo, da morajo napadati od začetka. To je voda na mlin Celjanom, ki lahko mirno čakajo svoje priložnosti.