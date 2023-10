Vesel, da je v Ljubljani, ker lahko spet govori finsko

Da v finski nogometni reprezentanci pred izjemno pomembno sobotno tekmo s Slovenijo v kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji ničesar ne prepuščajo naključju, kaže tudi zgodnji prihod »Suomijev« v Ljubljano, kjer vadijo že od torka. Po poškodbi noge se je moštvu pridružil tudi Leo Väisänen, ki je nazadnje beli dres z modrim križem oblekel konec letošnjega marca proti Severni Irski.

»Zares je lepo biti tukaj! Lepo je spet videti kolege iz reprezentance in se pogovarjati finsko,« je povedal 26-letni srednji branilec iz Helsinkov, ki je pozimi iz švedskega Elfsborga prestopil k Austinu. Po poškodbi se je k ameriški ekipi, katere član je tudi Slovenec Žan Kolmanič, vrnil konec avgusta, minulo nedeljo pa je proti Los Angelesu (2:4) zabil svoj prvi gol v MLS.

Glede dvoboja z našo izbrano vrsto je Väisänen dejal, da pričakuje zahtevno tekmo. »Slovenija ima dobro ekipo in dobre igralce. To bo težka tekma, med katero bomo morali biti vseh 90 minut močni in zbrani,« je poudaril finski reprezentant in pribil: »Seveda so vsi dvoboji pomembni, a ta bo tako imenovana tekma šestih točk. Obe reprezentanci sta v dobrem položaju in videli bomo, katera bo močnejša ...«