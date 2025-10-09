  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Veselje mariborskega branilca ni trajalo dolgo

    Finska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah za SP 2026 po preobratu premagala izbrano vrsto Litve.
    Finci so se veselili pomembne zmage nad Litovci. FOTO: Markku Ulander/Reuters
    Galerija
    Finci so se veselili pomembne zmage nad Litovci. FOTO: Markku Ulander/Reuters
    Miha Šimnovec
    9. 10. 2025 | 21:12
    9. 10. 2025 | 21:19
    1:30
    A+A-

    V prvi današnji tekmi evropskih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Mehiki, Kanadi in ZDA so finski nogometaši izkoristili prednost domačega terena in z 2:1 (0:1) premagali Litovce. Dvoboj na Olimpijskem štadionu v Helsinkih so sicer bolje odprli gostje, ki so po prvem polčasu vodili z 1:0, toda »Suomiji« so nato poskrbeli za preobrat in se veselili pomembne zmage.

    Litovce je v 25. minuti v vodstvo popeljal član mariborskega kluba Pijus Širvys, ki je z natančnim strelom matiral domačega vratarja Viljamija Sinisala. V drugem delu so Finci pokazali drugačen obraz in zaigrali bolje, njihov pritisk pa je prvič obrodil sadove v 48. minuti, ko je v polno zadel Benjamin Källman.

    Že sedem minut pozneje so imeli domači navijači spet razlog za veselje, ko je gostujočo mrežo zatresel še Adam Markhiev, ki je dosegel prvi gol za člansko reprezentanco. Z njim je – kot se je izkazalo pozneje – finski priboril tudi zmago, saj se izid do konca ni več spremenil.

     

       

     

       

     

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Brazilski smučarski as razkril smešno anekdoto o srečanju z Ronaldom

    Lucas Pinheiro Braathen je legendarnega nogometaša spoznal na pariškem tednu mode.
    Miha Šimnovec 29. 9. 2025 | 19:08
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Nemška košarkarska reprezentanca

    Nemci na moškem izletu: Imamo načrt za Slovence, ki živijo le od Luke Dončića

    Dennis Schröder in Franz Wagner glavna aduta nemških košarkarjev, ki bodo skušali jutri v četrtfinalu EP ustaviti Slovence. V reprezentančnem hotelu tudi žene.
    Miha Šimnovec 9. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Kar 70 % reprezentantov ima dvojno državljanstvo, direktor se brani pred očitki

    Odločitev Leona Avdullahuja, da bo v prihodnje igral za Kosovo, je pri Švicarjih, jutrišnjih tekmecih slovenskih nogometašev, dvignila obilo prahu.
    Miha Šimnovec 7. 9. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Alexander Isak je v Ljubljani navduševal že kot otrok

    Novopečeni švedski napadalec Liverpoola spisal novo poglavje v zgodovini elitne angleške lige v nogometu. Na Slovenijo ga vežejo lepi spomini.
    Miha Šimnovec 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Angleška liga

    Več kot milijon všečkov za Šeška, ki ga hvali tudi nekdanji as rdečih vragov

    Nogometaši Manchester Uniteda bodo prve točke v tej sezoni jutri lovili proti Fulhamu. Danes ognjeni krst Jake Bijola v elitni angleški ligi.
    Miha Šimnovec 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP

    Celjski napadalec zablestel tudi v kvalifikacijah za SP

    Armandas Kučys je bil strelec enega od golov za nogometno reprezentanco Litve, ki je iztržila neodločen izid proti izbrani vrsti Finske.
    Miha Šimnovec 24. 3. 2025 | 22:37
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Zgodba o Joelu Pohjanpalu

    Severni sij bi sijal tudi v Stožicah

    Finski nogometni zvezdnik Joel Pohjanpalo ima čudovite spomine na dvoboje s Slovenci, vendar tudi manj lepe. V naši soseščini se počuti odlično.
    Miha Šimnovec 24. 9. 2023 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Sankcije

    Američani izstavili račun za Vučićevo sedenje na dveh stolih

    Danes so v veljavo stopile ameriške sankcije proti Naftni industriji Srbije (NIS), posledice bodo čutili tudi onstran meja Srbije.
    Novica Mihajlović 9. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Mednarodna raziskava Talis

    Ravnateljica: Vsak lahko učitelja napade, kritizira, vsi vse vedo

    V odzivih na mednarodno raziskavo Talis vsi opozarjajo, da je največji problem mnenje učiteljev, da jih družba ne ceni.
    Špela Kuralt 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Glasovanje o prekinitvi ognja v Gazi; ZDA Hamasu obljubila: vojne je konec

    Dogovor o prvi fazi mirovnega sporazuma naj bi po napovedih ameriškega predsednika podpisali še danes. Spremljamo dogajanje, povezano z uresničevanjem napovedi.
    9. 10. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Miran Varga 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Več iz teme

    kvalifikacije za SPFinskaLitvaHelsinki

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP 2026

    Veselje mariborskega branilca ni trajalo dolgo

    Finska nogometna reprezentanca je v kvalifikacijah za SP 2026 po preobratu premagala izbrano vrsto Litve.
    Miha Šimnovec 9. 10. 2025 | 21:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Belgija

    Trem mladim moškim preprečili atentat na premiera in druge politike

    V Antwerpnu so preprečili džihadistični napad na politike. V bližini premierjevega doma so našli improvizirano bombo, dva osumljenca sta v priporu.
    9. 10. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Trump pred sadovi svojega največjega mirovnega posredovanja

    Ameriški predsednik ima tesne odnose z judovskimi in arabskimi voditelji, hkrati pa je znan tudi po sposobnosti za sklepanje poslov in po uporabi sile.
    Barbara Kramžar 9. 10. 2025 | 19:44
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Niko Prevc

    Nika Prevc: Grozno je, kako lahko v trenutku izgubiš svojo najljubšo stvar

    Nika Prevc o nedavni olimpijski generalki v Predazzu, tamkajšnjih skakalnicah, poškodbah, strahovih, študiju, ciljih za prihajajočo zimo z OI v Italiji.
    Miha Šimnovec 9. 10. 2025 | 19:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Politika

    Golobov kabinet nad KPK z ostrimi toni in »veliko mero začudenja«

    Očitki predsednika KPK Roberta Šumija za kabinet »brez stvarne osnove in v popolnem nasprotju z dejanskim stanjem«.
    9. 10. 2025 | 19:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Trump pred sadovi svojega največjega mirovnega posredovanja

    Ameriški predsednik ima tesne odnose z judovskimi in arabskimi voditelji, hkrati pa je znan tudi po sposobnosti za sklepanje poslov in po uporabi sile.
    Barbara Kramžar 9. 10. 2025 | 19:44
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Niko Prevc

    Nika Prevc: Grozno je, kako lahko v trenutku izgubiš svojo najljubšo stvar

    Nika Prevc o nedavni olimpijski generalki v Predazzu, tamkajšnjih skakalnicah, poškodbah, strahovih, študiju, ciljih za prihajajočo zimo z OI v Italiji.
    Miha Šimnovec 9. 10. 2025 | 19:37
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Politika

    Golobov kabinet nad KPK z ostrimi toni in »veliko mero začudenja«

    Očitki predsednika KPK Roberta Šumija za kabinet »brez stvarne osnove in v popolnem nasprotju z dejanskim stanjem«.
    9. 10. 2025 | 19:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bančništvo

    Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice ob polletju 2025 z rastjo prihodkov in dobička

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo