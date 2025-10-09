Veselje mariborskega branilca ni trajalo dolgo

V prvi današnji tekmi evropskih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Mehiki, Kanadi in ZDA so finski nogometaši izkoristili prednost domačega terena in z 2:1 (0:1) premagali Litovce. Dvoboj na Olimpijskem štadionu v Helsinkih so sicer bolje odprli gostje, ki so po prvem polčasu vodili z 1:0, toda »Suomiji« so nato poskrbeli za preobrat in se veselili pomembne zmage.

Litovce je v 25. minuti v vodstvo popeljal član mariborskega kluba Pijus Širvys, ki je z natančnim strelom matiral domačega vratarja Viljamija Sinisala. V drugem delu so Finci pokazali drugačen obraz in zaigrali bolje, njihov pritisk pa je prvič obrodil sadove v 48. minuti, ko je v polno zadel Benjamin Källman.

Že sedem minut pozneje so imeli domači navijači spet razlog za veselje, ko je gostujočo mrežo zatresel še Adam Markhiev, ki je dosegel prvi gol za člansko reprezentanco. Z njim je – kot se je izkazalo pozneje – finski priboril tudi zmago, saj se izid do konca ni več spremenil.