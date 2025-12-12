Victor Sanchez pozna recept, kako ugnati Alberta Riero

Drugi zaporedni poraz Celjanov v konferenčni ligi še ni ogrozil neposredne uvrstitve v osmino finala, a je pot med osem najboljših otežil. Celjani so več odvisni le od sebe, temveč tudi od razpleta na drugih tekmah. Po tekmi na reški Rujevici, v kateri je bilo vodilno moštvo 1. SNL boljši tekmec od hrvaškega prvaka, kljub visokemu porazu v celjskem taboru ni bilo čutiti pretirane zaskrbljenosti, več grenkobe. Trenerski dvoboj Alberta Riere in Victorja Sancheza je še tretjič v šestih tekmah pripadel nekdanjemu Olimpijinem trenerju. Riera je zmagal le enkrat v šestih tekmah.

Albert Riera, trener Celja: »Šestdeset minut smo bili bolj ali manj ekipa, kakršna si želimo biti. Na zelenici se ni videlo, da imajo trikrat večji proračun kot mi. Analiza je enostavna, bili smo slabši ob prekinitvah in po njih prejeli gole. Ne gre zgolj za postavljanje, temveč tudi za vedenje. Ampak nisem jezen na igralce, dali so vse od sebe, tudi glede na zahtevno obdobje, v katerem smo se znašli z velikim številom tekem in poškodbami. To niso izgovori, to je realnost, manjka nam veliko igralcev. Tudi ob vsem tem nisem imel občutka, da smo bili slabši od Rijeke. Vsekakor je prisotno nekaj frustracije, saj nismo zmagali ali osvojili vsaj točke, gole pa smo prejeli po prekinitvah.«

Albert Riera je zaznal težave. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Victor Sanchez, trener Rijeke: »Rad bi čestital igralcem, ta predstava je bila za navijače na tribunah. Iz tedna v teden ekipa napreduje. Zavedali smo se, da bo težko igrati proti Celju, saj si s številnimi podajami pripravijo veliko prostora in posledično priložnosti. Igrali smo na način, da zmagamo, da vpijamo njihov pritisk. Morali smo trpeti, zavedali smo se tega, saj si na vsaki tekmi pripravijo veliko priložnosti, a smo to dobro nadzirali. V obrambi smo odigrali dobro, stali smo globoko in si tudi na njihovi polovici priigrali nazaj veliko žog in bili posledično nevarni. Skušali smo zmagati in za to je bila pomembna osnova obramba. Priigrali so si dve resni priložnosti, glede na njihove številke na prejšnjih tekmah, smo dobro opravili svoje delo in jih dobro ustavljali. Zadovoljni smo s predstavo.«

Rijekja po taktirko Victorja Sancheza kaže veliko boljšo podobo, kot jo je na začetku sezone. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Mario Kvesić, kapetan Celja: »Zelo dobro smo odigrali prvi polčas, imel nadzor nad tekmo in svoje priložnosti. Tudi v začetku drugega polčasa, ko sem sam zgrešil izjemno priložnost pred vrati, je bilo enako. Zatem pa smo bili kaznovani iz prekinitve, kar je obrnilo stvari na glavo. Res smo bili slabi iz prekinitev, kar nas je stalo tekme. Zdaj imamo precej časa za priprave na zadnji krog ligaškega dela konferenčne lige. Veliko tekem smo odigrali v prvem delu sezone, gotovo je nekaj utrujenosti, ampak imamo dovolj časa, da se spočijemo in zberemo misli in prepričan, da bomo to tudi storili.«

Mario Kvesić (levo) je obžaloval zgrešeno priložnost. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Damjan Vuklišević, igralec Celja: »Do 60. minute smo bili morda celo boljši tekmec, imeli smo dve ali tri lepe priložnosti, da bi povedli, nato pa je sledil kolaps iz prekinitev. To je igranje v Evropi, če se ne bomo iz tega kaj naučili nas bo to teplo še naprej. Treba je izkoristiti svoje priložnosti, vsekakor pa si ne moremo privoščiti takšnih napak iz prekinitev.«

Dejan Petrovič, igralec Rijeke: »Za nas je to zelo pomembna zmaga, potrebovali smo te tri točke. Sicer nas čaka še ena tekma v ligaškem delu, ampak danes smo lahko zadovoljni, da smo bližje uvrstitvi v izločilne boje. Tudi sicer rastemo iz tekme v tekmo. Prvi polčas je bil sicer zelo izenačen, v drugem pa smo uspeli izkoristiti dva kota, da smo prišli do zadetkov, potem pa je bilo vse precej lažje. Pri drugem zadetku sem bil na pravem mestu ob pravem času. Vesel sem, da sem dosegel gol.«