Victor Sanchez je imel vrh glave bolniščno oskrbo in preiskave

Victor Sanchez ni dolgo zdržal brez nogometa in je že zunaj bolnišnične oskrbe, potem ko je že v soboto na lastno odgovornost zapustil reško bolnišnico, kjer je bil na preiskavah od prejšnjega torka, ko ga je zaradi stresa obšla slabost. Madridčana so po posredovanju soproge odpeljali v bolnišnico in je izpustil evropski dvoboj proti ciprski Omonii, ki jo je Rijeka izločila v dodatnih kvalifikacijah za konferenčno ligo. Njegov pomočnik Ramiro Munoz je razkril, da je že pred prvenstveno tekmo proti Lokomotivi pomagal na treningu pri pripravi moštva in da je bil vpet v proces treninga tudi pred sinočnjim jadranskim derbijem v pokalnem tekmovanju s Hajdukom. Prav ligaški derbi na Poljudu, ki so ga pred desetimi dnevi dobili Splitčani, je sprožil Sanchezove zdravstvene težave.

»Mister je znova z nami. Je zelo dobrega zdravja in poln moči. Lahko povem, da minuli dnevi niso bili lahki za vse nas, toda njegova volja in nenehna podpora iz bolnišnice je bila neverjetna. Tudi v najbolj kritičnih trenutkih, ko je skrbel o svojem zdravju, je imel v mislih moštvo. Ker je želel biti čim prej z nami, je na lastno odgovornost zapustil bolnišnico. On je pravi vodja« je povedal Munoz.