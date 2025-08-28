Victor Sanchez nedosegljiva želja Acuna Ilıcalıja

V nadaljevanju preberite:

Victor Sanchez je bil takoj po odstrelu trenerja Tugberka Tanrivermiša glavna tarča glavnega vlagatelja Mariboračanov Acuna Ilıcalıja, ki je prevzel vajeti izbire v svoje roke ter se osebno angažiral pri pogajanjih z Madridčanom, v minuli sezoni državnim prvakom z Olimpijo in trenerjem, ki je zeleno-bele popeljal v šestnajstino finala konferenčne lige.

Dva dni pred prvim prvenstvenim soočenjem velikih tekmecev na igrišču, ki ju na lestvici loči le točka (10:11), je Sanchezova prihodnost bliže Olimpiji kot Mariboru. V Stožicah bo vijolične zanesljivo vodil Radovan Karanović, ki bi z dobrim rezultatom lahko odstranil priponko vršilca dolžnosti trenerja.