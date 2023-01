Vid Koderman iz Maribora v Koper

Maribor je zapustil mladi reprezentant, 19-letni Vid Koderman, ki bo kariero nadaljeval pri Kopru, so sporočili iz tabora vijoličastih.

»Želeli smo si, da bi Vid naslednji korak, ki verjamem, da ga zmore, naredil v Mariboru, toda želje se vedno ne uresničijo. Vid je izrazil željo po odhodu in se odločil za umik iz domačega okolja, kar je včasih v karieri lahko dobrodošlo. Pogajanja so bila zahtevna, vztrajali smo pri določenih zadevah, saj ne dvomimo v fantovo nadarjenost,« je za spletno stran kluba dejal športni direktor Marko Šuler in dodal, da v ekipi niso želeli nezadovoljnega igralca.

»Maribor bo vedno moj začetni klub, zahvaljujem se vsem, ki so mi pomagali po najboljših močeh in omogočili dosedanjo razvojno pot. Tukaj sem po igranju v mlajših selekcijah naredil prve korake v članski konkurenci, prišel v vijoličastem tudi do dresa mlade reprezentance. Debitantski nastop proti Bravu mi bo ostal v posebnem spominu, vse naslednje tekme, na katerih sem dobil priložnost, so pomenile dragocene izkušnje za nadaljnjo kariero. Toda odločil sem se, da sprejmem nov izziv. Prevladala je želja po vidnejši vlogi, večji minutaži, prav tako želja po spremembi okolja,« pa je razloge za odhod obrazložil bočni igralec.