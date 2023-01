Vijoličastim v Turčiji skalp kijevskega Dinama, nov »slalom« Iličića

Slovenski nogometni prvoligaši se še naprej vneto pripravljajo na drugi del ligaške sezone, v turškem Beleku pa so nogometaši Maribora v soboto odigrali dve tekmi. Na prvi so z 1:1 (Roko Baturina 27.; Sihejev 68.) remizirali z ekipo do 19 let ukrajinskega velikana Šahtarja iz Donecka, priložnost za igro so dobili papirnati »rezervisti«, osrednji dogodek dneva pa je bil obračun s članskim moštvom kijevskega Dinama, na katerega imajo Štajerci seveda prav posebne spomine.

Davnega leta 1999 so na premierni tekmi v skupinskem delu lige prvakov na olimpijskem štadionu v Kijevu vijoličasti slavili nepozabno zmago z 1:0, zadel je Ante Šimundža, ki je kasneje štajerski ponos v najelitnejšem evropskem tekmovanju vodil tudi kot trener. Dinamo je kasnejši obračun v Ljudskem vrtu proti moštvu Bojana Prašnikarja dobil z 2:1, tokrat se je zadnji spet smejal Maribor, ki je v Turčiji slavil z 2:0 (Aljaž Antolin 49., Ivan Brnić 79.). Pri drugem golu se je z nekaj miniaturami spet izkazal Josip Iličić, ki je v kazenskem prostoru nato odložil žogo Brniću, ki ni grešil s strelom ob oddaljenejšo vratnico.

Trener Damir Krznar je začel tekmo s postavo Bergsen, Milec, Watson, Šoštarič Karić, Sikošek, Antolin, Laušić, Brnić, Božić, Iličić in Vipotnik, priložnost pa so proti ekipi, ki jo vodi sloviti Romun Mircea Lucescu, dobili še Jug, Uskoković, Repas in Kryeziu.