Vijolična sreča, Zlatko Zahović strelca za šampionske gole našel v družini

Ni več neznank, športni direktor Maribora Zlatko Zahović je našel zdravilo za neučinkovitost napadalcev in v Ljudski vrt vrnil sina Luko Zahovića. Dvojec oče, sin je v prejšnjem desetletju deloval kot dobro naoljen stroj, saj je Luka dvakrat osvojil naslov najboljšega strelca 1. SNL (2017/18, 2018/19) in tudi pet naslovov državnega prvaka z vrhuncema in uvrstitvijo v ligo prvakov leta 2014 ion 2017. V njej je pisal zgodovino kot najmlajši strelec vijoličnih v najmočnejšem klubskem tekmovanju v Evropi: 17. septembra leta 2014 je v Ljudskem vrtu dosegel gol proti Sportingu (1:1) star 18 let in 10 mesecev.

V 1. SNL je Luka Zahović zabil 74 golov. FOTO: Tadej Regent

Zahović ml. je v obdobju, ko je bil član Maribora, dvakrat odšel v tujino, prvič leta 2015, ko ga je izbral nizozemski Heerenveen, in drugič leta 2020, ko je odšel na Poljsko k Pogonu iz Ščečina. Na Poljskem je bil tudi član Gornika Zabrze, od januarja pa je bil pri romunskem Cluju. Tridesetletni napadalec je bil zbral tudi 15 tekem za Slovenijo, v vijoličnem dresu pa je v 1. SNL dosegel 74 golov v 159 tekmah.