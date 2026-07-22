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Nogomet

Vijolična sreča, Zlatko Zahović strelca za šampionske gole našel v družini

Športni direktor Maribora je v Ljkudski vrt vrnil sina Luko Zahovića, ki je bil v prejpšnjem desetletju dvakrat najboljši strelec 1. SNL.
Luka Zahović (desno) se je z golom proti Sportingu vpisal v zgodovino Maribora kot najmlajši strelec v ligi prvakov. FOTO: Tadej Regent
Galerija
Luka Zahović (desno) se je z golom proti Sportingu vpisal v zgodovino Maribora kot najmlajši strelec v ligi prvakov. FOTO: Tadej Regent
G. N.
22. 7. 2026 | 13:15
22. 7. 2026 | 13:15
1:44
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Ni več neznank, športni direktor Maribora Zlatko Zahović je našel zdravilo za neučinkovitost napadalcev in v Ljudski vrt vrnil sina Luko Zahovića. Dvojec oče, sin je v prejšnjem desetletju deloval kot dobro naoljen stroj, saj je Luka dvakrat osvojil naslov najboljšega strelca 1. SNL (2017/18, 2018/19) in tudi pet naslovov državnega prvaka z vrhuncema in uvrstitvijo v ligo prvakov leta 2014 ion 2017. V njej je pisal zgodovino kot najmlajši strelec vijoličnih v najmočnejšem klubskem tekmovanju v Evropi: 17. septembra leta 2014 je v Ljudskem vrtu dosegel gol proti Sportingu (1:1) star 18 let in 10 mesecev.

V 1. SNL je Luka Zahović zabil  74 golov. FOTO: Tadej Regent
V 1. SNL je Luka Zahović zabil  74 golov. FOTO: Tadej Regent

Zahović ml. je v obdobju, ko je bil član Maribora, dvakrat odšel v tujino, prvič leta 2015, ko ga je izbral nizozemski Heerenveen, in drugič leta 2020, ko je odšel na Poljsko k Pogonu iz Ščečina. Na Poljskem je bil tudi član Gornika Zabrze, od januarja pa je bil pri romunskem Cluju. Tridesetletni napadalec je bil zbral tudi 15 tekem za Slovenijo, v vijoličnem dresu pa je v 1. SNL dosegel 74 golov v 159 tekmah. 

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NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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